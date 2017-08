Así es Paula Gonu, la bloguera que desbancará a Dulceida

Ella es Paula Gonu (24 años) y no hay internauta que no la conozca. Esta joven catalana tiene tan solo 24 años y está a punto de desbancar a una de las influencers más importantes del panorama español, a Dulceida (26). De 200.000 seguidores a rozar el millón y medio en Instagram, la red que le dio la popularidad, ahora Gonu se codea con los influencers de moda y de alto caché. Y no piensa volver atrás. Internet y un viaje a Formentera fueron los culpables. Graduada en Publicidad y natural de Cornellà, comenzó a subir imágenes de esas idílicas playas, fiestas y viajes a las redes sociales sin percatarse siquiera de que eso iba a ser el desencadenante que le catapultara a la fama. La plataforma digital que conecta y mueve personas genera sobre todo, dinero y (muchas) caras conocidas. Dulceida, Ninauc, María Pombo o Marta Lozano son solo algunos de los nombres más sonados de las reinas de Instagram.

Pero aunque Paula Gonu no lleve dando guerra tanto tiempo, viene para quedarse. Con un perfil inicial privado y seguidores que no llegaban ni siquiera al medio millón en octubre 2016, la catalana decidió abrirse una cuenta de You Tube, donde cuenta actualmente con 600.000 suscriptores. Fue entonces cuando miles de usuarias se engancharon a su contenido, actualizado casi a diario. "Ya sé que es como la moda, pero no voy a dejar de hacerlo porque me gusta y llevo mucho tiempo intentándolo". Así se presentaba la publicista en su primer vídeo, que ahora cuenta con casi 300.000 visualizaciones. La de Cornellá ha logrado lo impensable en menos de dos años.

Gonu muestra sin tapujos su privacidad.

Paula Gonu ha conseguido hacerse un hueco en el mundo instagramero y seguir muy de cerca a su principal rival: Dulceida; la 'it girl' española por excelencia. A pesar de la rápida ascendencia de la joven, no sería de extrañar que en los próximos meses desbancara a la famosa bloguera. Aunque la relación entre ambas es cordial, tal y como ellas mismas se han encargado de mostrar cuando han coincidido, la rivalidad (más entre sus seguidores) no ha tardado en llegar. Las comparaciones son inevitables, y más con las fans siguiendo incansablemente su huella digital. Los símiles entre las dos blogueras está más presentes que nunca.

Ambas se esfuerzan por subir contenido a sus redes sociales y satisfacer las cientos de peticiones con vídeos en sus respectivas cuentas de You tube o con los stories de Instagram. Un modus operandi que se asemeja bastante. Y es que no es la primera ocasión en el que las influencers tienen 'curiosas coincidencias'. Y para eso están los 'ojos' de sus seguidores. Una extraña rivalidad que quedó marcada con un simple directo (vídeos en vivo de la red social). La famosa Dulceida se conectaba a sus internautas justo minutos antes de que la catalana hiciera lo mismo sin ser conscientes ellas mismas que estaban poniendo las bases a la historia (o no) de su rivalidad. Y es que justo después de finalizar la conexión, ambas compartieron una imagen en sus respectivas redes sociales en la que mostraban orgullosas cuánta gente había estado siguiendo su conexión. Ganaba Paula. "Buenas noches a todos y un beso enorme a quien no haya leído", apuntaba la de Cornellá echando más leña al fuego.

Probablemente sea una simple coincidencia, pero ha sido suficiente para avivar la llama entre sus fans. Y no es la única. De hecho, si no fuera por las influencers, Alba Paul y Alex Chiner, las respectivas parejas de Dulceida y Paula Gonu, jamás hubiesen llegado a ser conocidas, y a comercializar con su imagen; tal y como ocurre actualmente. Nada como ser la cámara detrás de la estrella. Por no hablar de la cantidad de merchandising que generan. Con un ejército de seguidoras a sus espaldas y más de cien clubes de fans cada una, Dulceida y Gonu coinciden en algo más: su propia tienda de ropa que arrasa allá por donde se expanden. Desde alegar causas feministas, en el caso de Dulceida, hasta hacer especial hincapié en las iniciales de una misma; como Gonu. Y funciona.

Alba Paul y Dulceida

Paula Gonu viene dispuesta a comerse a cualquiera que le haga sombra y a cambiar el ‘hola preciosos’ de Dulceida por el ‘hola personas guapas’. ¿Conseguirá desbancar esta catalana a la reina de los festivales?

[Más información: Aída Domenech: "Salir del armario fue la mejor campaña de marketing"]