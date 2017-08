El dramático pasado de Halle Berry: durmió en albergues para personas sin hogar

"Darse por vencida nunca fue una opción". Así comienza Halle Berry (50 años) una de las entrevistas más personales que ha concedido. La actriz, que se encuentra promocionando su última película, Kidnap, ha hecho una de las confesiones más íntimas tenidas hasta ahora.

Natural de Ohio, es actualmente la única mujer de color ganadora del Oscar a mejor actriz; algo que le ha costado mucho trabajo, pero sobre todo, sacrificio, tal y como ha descrito ella misma en una entrevista a People. La actriz ha confesado que antes de ser conocida, llegó a dormir en albergues para personas sin hogar y tuvo que pedir dinero.

La actriz en una imagen de archivo. Gtres

"Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no", confesaba la estadounidense, "pero esto es probablemente una de las mejores cosas que ha hecho por mí". La actriz respaldaba así a su madre, con la que se encuentra muy unida actualmente. Pero "darse por vencida nunca fue una opción". Halle Berry siempre ha querido luchar por sus sueños. Una decisión que le ha colocado como una de las actrices de referencia de Hollywood.

La madre de la americana no solo le negó la ayuda, si no que le dio una lección diciéndole que lo resolviera ella misma si era su verdadero deseo. Y la mítica actriz de Catwoman lo hizo. Un espíritu de perseverancia que le sigue acompañando hoy en día a pesar de contar con tres matrimonios fracasados.

Idas y venidas

El jugador de béisbol David Justice (51) fue su primer romance, con el que compartió cinco años de vida hasta conocer al cantante Eric Benét (50), con el que contrajo matrimonio. Unas nupcias que quedaron en nada tras su separación cuatro años después. Su primera hija, Nahla Ariela Aubry (8) llegó fruto de su relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry (40); una unión que también acabó en fracaso.

Aunque actualmente está soltera, la de Hollywood formalizaba en diciembre de 2016, su divorcio con el conocido actor Oliver Martínez (51), después de tan solo dos años de matrimonio y un hijo en común, Maceo, de tres años.

A pesar de no triunfar en el amor, Berry asegura estar aprendiendo cada día de su situación. "Estoy disfrutando con mis hijos y realmente tengo tiempo para pensar y reflexionar", apuntaba la hollywoodiense. Pero aunque la vida sentimental no le sonría, sí que lo hace la profesional. Ha triunfado con numerosos filmes, y ahora quiere mirar al futuro de la mano de su nueva película. Kidnap es un filme que muestra la desesperación, pero sobre todo fortaleza de una madre que lucha hasta rescatar con el hijo que le secuestran en un descuido.

Halle Berry no solo se cierra al séptimo arte. La actriz sabe que el futuro se encuentra en la pequeña pantalla y regresa con más fuerza que nunca, también, con una serie que dará comienzo el próximo septiembre. Kingsman: el círculo de oro, una producción de Steven Spielberg y que promete ser todo un éxito.