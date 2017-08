Georgina Rodríguez, abandonada por su familia a dos meses de dar a luz

La vida de Georgina Rodríguez (23 años) ha dado un giro de 180 grados desde que conociese a Cristiano Ronaldo (32). La pareja ya no se separa un segundo y comparte su día a día dentro del entorno familiar del astro madridista. Tras conocerse el embarazo de la joven, la relación con la familia del portugués se ha estrechado más que nunca, pero ha ocurrido todo lo contrario con el clan Rodríguez.

La familia celebrando el triunfo del equipo de Cristiano Ronaldo. Redes sociales

Y es que la modelo y Dolores Aveiro (62) están muy unidas. Desde que la de Huesca conoció al futbolista cuando ejercía de dependienta en una lujosa firma, pronto comenzó a tener una relación estrecha con la madre. Fue en ella en la que encontró una gran apoyo, tal y como apunta la publicación portuguesa VIP. Una exclusiva que también recalca que la modelo se encuentra "abandonada por sus padres". Desde que empezara la relación con el jugador del Real Madrid, el vínculo con su familia ha podido distanciarse hasta convertirse la propia Dolores Aveiro en el principal referente materno de la modelo ahora mismo.

A pocos meses de dar a luz, Georgina está aprovechando al máximo el verano rodeada de los Dos Santos Aveiro. Lo cierto es que se sabe muy poco acerca de los progenitores de la joven. Ni siquiera ella, muy activa en las redes sociales, ha compartido imágenes de ellos. Algo que sí ha hecho con miembros de la familia de Cristiano Ronaldo. De hecho, algunos medios apuntan que sus progenitores llevan separados bastante tiempo. Según publican, el padre, Jorge Eduardo Rodríguez, vive en Argentina, mientras que la madre, Ana María Hernández, reside en Italia desde hace varios años, tal y como escribe LOC. Algo que podría haber hecho que la relación con la familia del astro se estrechase cada día más y Georgina encontrase en ellos la carencia familiar que pudiera tener.

La modelo en el Safari de Madrid junto a Cristiano Jr. Redes sociales

Desde conciertos juntos, hasta escapadas en yate con la familia CR7 al completo, Georgina es una más. La de Jaca no solo comparte momentos con el futbolista; Cristiano Jr., se ha convertido también en un hijo para ella. Y es que hace un par de días se les podía ver juntos disfrutando de una jornada de Safari en Madrid. "Haciendo de mamá cabra", escribía la modelo en una publicación en la que se le podía ver junto al pequeño, con el que se lleva perfectamente y el que en unos meses contará con otra hermana pequeña más, convirtiéndose así, en el mayor de los tres descendientes de Cristiano Ronaldo.

De Aupair a madre del hijo de Cristiano

Los lujos son constantes en la vida de la aragonesa. Pero antes no era así. De hecho, no hace mucho estaba buscándose la vida en Inglaterra como au pair. Concretamente fue Bristol la ciudad en la que la de Jaca estuvo trabajando cuidando a niños, tal y como informó The Sun.

"Resido en Bristol, Reino Unido, con una familia de la que cuido a sus hijas gemelas. Es una buena experiencia teniendo en cuenta que es mi primer puesto como au pair. La familia tiene previsto mudarse al extranjero y, por esta razón, yo busco otra familia (...) Mi inglés es básico, pero me esforzaré lo más que pueda y tan pronto como pueda para aprenderlo (...) Además, no tengo problemas en ayudar en las tareas del hogar", escribió Georgina Rodríguez en 2015 en una página de oferta y demanda de aupairs.

Mensaje de Georgina Rodríguez en el foro.

La de Jaca contaba además su pasión por el ballet, por el que ha luchado para convertirse en profesional: "No he ido a la universidad para convertirme en bailarina profesional de ballet en la escuela de Jaca", apuntaba Georgina Rodríguez que actualmente sigue practicando mucho deporte para conservar la figura, a pesar de haber apartado el ballet, de momento, en su vida.

Una disciplina artística que destacó en la exclusiva que concedió a ¡Hola! cuando anunció el embarazo de su hija con Cristiano Ronaldo. La exdependienta de Gucci destacó muchas de las cualidades de las que también informaba a la hora de ser contratada como aupair. "Soy muy familiar, me encantan los niños, la Naturaleza y los animales", apuntaba la modelo. En la misma línea, recalcaba lo mucho que le gusta rodearse de los que le hacen ser mejor persona y "que me aporten buena energía". Así sentenciaba la novia de CR7 una exclusiva que se centraba, sobre todo, en su embarazo. La exbailarina, que saldrá de cuentas en dos meses para dar a luz al primer hijo que Cristiano Ronaldo tiene con una de sus parejas, se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida y quizá sea entonces cuando por fin se pueda ver a la familia Dos Santos Aveiro junto a la de Rodríguez.