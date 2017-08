Luces y sombras de Rafa Márquez, el futbolista vinculado con el narco

Rafa Márquez (38 años) está en el punto de mira. Y no precisamente por sus triunfos futbolísticos. El que jugó en el Barça ha saltado a la palestra de los medios de comunicación, una vez más, por sus vinculaciones con el narcotráfico mexicano. Algo que ha armado todo un revuelo en las redes sociales, pero que él se ha encargado de negar rotundamente. La tarde del 9 de agosto, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó al futbolista en la lista de personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico, algo que él insiste en negar a pesar de haber sido bloqueada una de sus cuentas.

[Más información: Rafa Márquez, ex del Barça, sancionado en EEUU por vínculos con el narcotráfico]

Con tan solo 17 años se convertía en futbolista profesional debutando en el equipo de fútbol Atlas, donde no tardó en volverse un referente y en el que juega actualmente. Pero pronto se le quedó pequeño y decidió dar el salto a Europa. Primero en el AS de Mónaco, y luego en el Fútbol Club Barcelona, donde se mantuvo durante siete años.

El futbolista en una imagen de archivo. Gtres

Una carrera profesional que no ha hecho más que crecer en los últimos años, pasando incluso por equipos estadounidenses. Pero hay algo más importante para Márquez. Y es que hace tan solo un año se convertía en padre por primera vez junto a la modelo Jaydy Michel (43). Leonardo, su hijo en común, venía al mundo y se consolidaba así su amor, tal y como la anunció la mexicana. El futbolista y la despampanante modelo se casaron hace ya seis años, pero no fue hasta el año pasado cuando vino al mundo su hijo que cuenta con una curiosa y especial niñera: Manuela, la hija que la modelo tiene en común con el cantante Alejandro Sanz (48) y que ha ejercido varias veces de cuidadora de su hermano pequeño.Y es que antes de conocer a Márquez, la mexicana mantuvo una relación de más de cinco años con el cantante de Corazón partío, una unión de la que nació Manuela, pero que no prosperó.

Y es que la imponente modelo se encuentra ahora feliz con Márquez, quien también había compartido su vida previamente con la actriz mexicana Adriana Lavat y con la que tiene dos hijos: Rafaela y Santiago. Una relación que terminó en turbias aguas y que le ha traído numerosos problemas al futbolista. Y es que éste demandó a su exesposa al enterarse de que sus hijos no acudían a una escuela privada, tal y como ella le había dicho, y por la que Lavat requería más pensión.

Tras ambas rupturas, el futbolista y la modelo se conocieron y comenzaron una idílica relación que hoy lucha codo con codo contra las acusaciones de Trump (71), y que el futbolista ha asegurado a la prensa mexicana que son totalmente "falsas". La pareja, muy querida en su México natal, ha recibido numerosas muestras de apoyo tras conocerse la noticia. Ahora Márquez se encuentra luchando por una reputación enturbiada por la vinculación que le han hecho con el narcotráfico y que él está decidido a desmentir.