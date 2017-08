Patricia Conde presume de cuerpazo en las redes sociales

Patricia Conde (37 años) está de enhorabuena (de tipazo). La televisiva presentadora ha querido celebrar que entra dentro del selecto grupo de mujeres que abanderan la marca Women's Health. "Me acaba de llamar mi amiga @monicamtinez la gran directora de @womenshealthesp 🙌🏻 para invitarme a participar en esta campaña", apuntaba la de presentadora adjuntando una imagen. Y es que a pesar de "no matarse en el gym", como ella también ha añadido, Conde, que tiene un hijo de cuatro años, puede presumir de cuerpazo a las puertas de los 40. Algo que ha generado todo tipo de reacciones.

Y es que la presentadora se gusta (mucho) tal y como es "con todos mis miles de defectos y alguna que otra virtud", defiende. Una imagen en un bikini rosa palo muestra un espectacular cuerpazo que posa frente al espejo. Poniendo los morritos a los que nos tiene acostumbrados la presentadora, y rodeada de algún que otro producto de belleza, la de Sé lo que hicisteis anima a toda mujer a quererse tal y como son. "Me gustaría decirle a todas las mujeres que cuidándose un poco y llevando una vida ordenada y sana y entrenando un poquito... pueden llegar a sentirse mucho mejor", anima Conde a sus seguidoras, que le han apoyado en todo momento.

"Estas guapísima, y mira que guarreas pizzas, chuches y gusanitos, pero eso demuestra que puedes comer de todo mientras luego entrenes un poquito para quemarlo, estas preciosa por dentro y por fuera, eres genial!!!", le escribe una seguidora. Y es que Patricia Conde no escatima en antojos. Hamburguesas, palomitas...la presentadora no duda en darse caprichos siempre que quiere dejando constancia de ello en su Instagram y mostrando que para nada deja que se note en su aspecto físico. Algo que tampoco le ocurre al chef peruano que nombra Conde: "El de @franconorhal no está nada mal 😅😅😅🤣😁", decía refiriéndose a su impresionante cuerpo atlético.

La campaña que te pide amarte

Mónica Cruz defendiendo su cuerpo. Redes sociales

Women's Health ha lanzado una campaña que quiere promover el respeto al cuerpo ajeno y el quererse a una misma. "No quiero otro cuepo, busco mi mejor versión" es el lema para defender el amor al propio. Mónica Cruz (40), Elena Furiase (29) o la cantante Lorena Gómez (31) son solo algunas de las caras conocidas de la campaña, a la que cada día se suma más gente anónima. Bajo el hashtag #EnFormaMiForma, la publicación pretende animar a todas las mujeres a sentirse queridas y orgullosas con su propio cuerpo sin importar el qué dirán ni los estereotipos impuestos. Una cadena que se ha extendido por Internet y que además, las famosas se dedican a 'nominar'. "Mi cuerpo no quiere tu opinión", escribe la hermana de Pe, que también ha nominado a la presentadora Marta Torné (39) y a la actriz Hiba Abouk (30); aunque sin obtener aún respuesta.