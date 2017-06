Patricia Conde contesta a Cristobal Montoro tras aparecer entre los mayores morosos de España

La presentadora no duda en mandarle "un beso" también a Montoro.

Patricia Conde (37 años) ha cobrado estos días especial importancia tras aparecer en la lista de los mayores morosos de España que la Agencia Tributaria publica cada año. La presentadora, parece que no se lo ha tomado muy bien y ha decidido dejar las cosas claras en su Instagram; aunque siempre con su particular humor. "La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos", apunta Conde en la red social. Asimismo recalca pagar unos impuestos de "cantidades astronómicas" y que todo el problema reside en "una diferente interpretación de la norma". La presentadora recalca que establecer quién se encuentra en lo cierto corresponde a los Tribunales y, "a fecha actual todo está pendiente de sentencia por parte de los mismos", sentencia la presentadora.

El pasado viernes se conocía la participación de la presentadora en #0, el canal de Movistar+, en el que conducirá Los poderes extraordinarios del cuerpo humano, una serie de seis episodios. Aunque en el terreno profesional le va bien, en lo personal no gana para disgustos. La de Valladolid se encuentra en una cruzada contra aquellos que le amenazan por las redes sociales, "voy a secuestrar a tu hijo", le han llegado a decir a la actriz. Pero hay más. El viernes se conocía también su integración en una de las 'listas negras' de España. Una lista que incluye numerosas celebrities cuya deuda con la Agencia Tributaria supera el millón de euros. En el caso de Patricia Conde, la cifra alcanza 1.235.620 euros. La de Valladolid insiste "en haber declarado todos los ingresos", y que esto se debe a un malentendido que lleva tiempo solucionando; a pesar de que le parece "difícil de entender" por qué debe pagar antes de que los Tribunales siquiera se pronuncien. Además, la presentadora apuntilla que si estos lo hacen y entienden que la Agencia Tributaria no tiene razón en su caso, le deberán "mucho dinero".

La presentadora con un vestido de su colección 'Pati Conde by Dandara'.

La presentadora aprovecha la denuncia del caso para mostrar más modelitos de una de las últimas colecciones en las que ha estado trabajando, Pati Conde by Dandara. Conde colabora así con la firma Dandara diseñando los outfits que llevan su nombre. Con estas fotos de la última colección, la vallisoletana ha dejado claro que no evade la justicia y que ella 'siempre cumple': "Cumplo con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mis ideas, con mis compañeros, y por supuesto, cumplo con Hacienda", recalca una y otra vez la presentadora.

Conde agradecía con la publicación de su Instagram la comprensión por parte de sus seguidores por haber "tenido la oportunidad de explicarme y aclararos mi situación", concluía confiada la de Valladolid. Tanto, que hasta manda un "beso grande para todos (incluso para el señor Montoro)", concluye la Patricia Conde con un guiño.