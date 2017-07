Alba Carrillo, despreocupada ante la demanda de Fonsi Nieto

El aterrizaje de Alba Carrillo (30 años) en España después de su aventura en Supervivientes no ha sido todo lo tranquilo que esperaba. La modelo está despreocupada después de que el padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto (38), haya denunciado a la madre de la modelo por haber llevado al pequeño al plató la noche de la gala final sin su consentimiento. "No tengo que dar explicaciones porque cuando estás tranquila y sabes que lo has hecho bien...", declaró Carrillo en un primer momento. "Si yo hablara podría contar muchas cosas también. Mis padres son familia de mi hijo también y los respeto. Por encima de todo está mi hijo y por él no voy a decir nada más. Viene otra Alba. Ahora tengo la cabeza muy despejada", admitía.

[Más información: Fonsi Nieto explota por la presencia de su hijo en la final de 'Supervivientes']

Fonsi Nieto y Alba Carrillo

Aunque el hijo de la expareja no apareció en ningún momento en pantalla y los espectadores no pudieron escuchar su voz cuando se produjo el encuentro con su madre, el piloto considera que la abuela no respeto su voluntad. Según supo que el pequeño estaba en los estudios de Mediaset acudió a la comisaría de Pozuelo a demandar a su exsuegra Lucía Pariente. Ahora Fonsi prepara una demanda en los juzgados de familia para conseguir la guardia y custodia del niño; y otra contra la productora del reality, Bulldog Producciones, pues el DJ considera que aprovechó la presencia del menor para ganar audiencia, según publica Vanitatis. De momento, la custodia la tiene Alba Carrillo y Nieto cumple un régimen de visitas.

Desde Bulldog TV aseguran que "la productora ha contado desde el inicio del concurso con la autorización de Alba Carrillo para reencontrarse con su hijo al final del programa en Madrid. Este reencuentro se gestionó siguiendo el requerimiento de la abogada de la concursante Teresa Bueyes". La letrada ha enseñado la autorización de la modelo en la que da su consentimiento para que Lucas pueda estar en plató a su llegada de Honduras.

Consentimiento de Alba Carrillo.

Lucía Pariente también está muy alegre y contenta y ajena a la polémica con Fonsi. "No pensamos ahora mismo en otra cosa que en irnos de vacaciones. Estamos pletóricos porque mi hija ha quedado segunda en Supervivientes y hablamos todo el tiempo de eso. No tengo nada más que decir".

Desde que comenzara la polémica parece que Fonsi no ha podido ver ni comunicarse con su hijo. Ni siquiera con Alba, que lejos de calmar las aguas, ha provocado un poco más al piloto al publicar una imagen con su hijo en la piscina en su cuenta de Instagram. "Mi mejor plan", ha escrito junto a la instantánea.

No es la primera vez que Alba y Fonsi tienen problemas de entendimiento por el hijo que tienen en común. A finales del pasado año, la modelo pidió al padre de su hijo aumentar la pensión alimenticia de 1.200 a 2.400 euros. Como medida de presión para conseguir su objetivo Carrillo no dejó a Lucas celebrar el 38 cumpleaños de su padre. "Estoy dolido porque es el día más especial del año y no me han dejado estar con Lucas. El asunto está ya en los juzgados", confesó Nieto.