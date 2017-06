Fonsi Nieto pone precio a su acuerdo con Alba Carrillo

Cuando el pasado mes de abril Alba Carrillo (30 años) preparaba sus maletas para poner rumbo a Honduras como concursante de Supervivientes junto a su madre, Lucía Pariente (54), se reunió con su expareja y padre de su hijo, Lucas (5), para ultimar los detalles del cuidado del pequeño mientras durara su participación en el reality. Fonsi Nieto (38) y su ex llegaron a un acuerdo tácito por el que el piloto se haría cargo de su hijo -como ocurre siempre que la modelo se encuentra fuera de su casa-, pues 8.300 kilómetros separarían a Lucas de su madre y de su abuela materna.

El pacto se ha respetado durante poco más de dos meses. Ni siquiera la boda de Fonsi y Marta Castro (38) ni su luna de miel (que se suspendió hasta nuevo aviso) lo rompió. Ha sido un evento publicitario, con caché incluido, el que ha puesto fin al acuerdo de la otrora pareja.

Fonsi Nieto, durante la salida del evento de Land Rover, este miércoles por la mañana. Gtres

Este miércoles, el piloto ponía rumbo a Portugal gracias a una acción organizada por la firma de coches Land Rover. Serán tres días de pruebas físicas y mentales en los que también estarán presentes otros tantosvips de la talla de Lucía (59) y Paola Dominguín (56), El Cordobés (48), Aldo Comas (31) o Marta Sánchez (51). Los honorarios que perciben por acudir al Land Rover Discovery Challenge varían según el tipo de famoso del que se trate, pero en términos generales suelen oscilar entre los 3.000 y los 25.000 euros.

Son precisamente estas cifras las que han llevado a Fonsi Nieto a dejar al pequeño Lucas en casa, algo que no había hecho ni siquiera tras su boda, ya que tanto él como Marta Castro decidieron posponer debido a dos razones: por un lado, los compromisos profesionales del dj y, por el otro, la participación de Carrillo en Supervivientes. La estancia de la modelo en el concurso se está prolongando más de lo esperado y de ahí que Fonsi no haya podido viajar nada más casarse, pues no podía dejar solo a Lucas, algo que finalmente ha ocurrido esta misma semana.

Hasta su regreso de la isla, Alba Carrillo no tendrá noticias de la decisión de Fonsi Nieto de ausentarse tres días para participar en este evento con fines solidarios, pero por el que cobrará un caché importante. Aunque la relación entre ambos se había calmado tras las tensiones sobre la manutención del pequeño Lucas, lo cierto es que esta información podría abrir una nueva brecha entre la modelo y el piloto.

