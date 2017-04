La boda gitana de Fonsi Nieto y Marta Castro: todas las claves

Fonsi Nieto (38 años) y Marta Castro (38) se casan este domingo 30 de abril en Ibiza por todo lo alto. Antes habrá dos días de celebraciones en los que los novios han preparado numerosas sorpresas para sus 500 invitados. Habrá una fiesta de disfraces en uno de los hoteles de referencia de la isla y una cena la noche antes del 'sí, quiero'. Alba Carrillo (30) será una de las grandes ausentes del evento. Sin embargo su hijo Lucas, fruto de su relación con el dj, tendrá un papel muy especial. Jaleos desvela las claves de las que sin duda será una de las bodas del año.

Primer día

Este viernes 28 de abril arranca la boda de Fonsi Nieto con una fiesta de disfraces en el Hotel Pikes de la isla pitiusa. "El tema es rock nigth" como desveló el dj en las páginas de la revista ¡HOLA!.

Segundo día

La segunda velada será más tranquila para que los invitados cojan fuerzas para el gran día. El sábado la pareja ha organizado una cena en uno de los restaurantes míticos de Ibiza.

Tercer Día

El domingo los novios se darán el 'sí, quiero' en el Hotel Boutique de Can Xereca en Ibiza, que se encuentra dentro de una preciosa finca rodeada de naranjos y con un molino de agua del siglo XV. La cena se servirá en uno de los jardines y los invitados podrán elegir donde sentarse porque las mesas no tendrán protocolo de comensales. La cena se servirá en corners de lo más variados con comida mexicana, vegetariana y japonesa.

El vestido de novia

Como en todas las bodas es el secreto mejor guardado, pero Marta castro ha dado algunas pistas de cómo será: "Mi vestido es un reflejo de cómo soy: tradicional con un punto moderno... Es totalmente el vestido que había soñado". La novia no lucirá uno, sino dos modelos diferentes.

La fiesta posterior

Zancudos, acróbatas y payasos amenizarán la boda de Fonsi Nieto y Marta Castro, entre otras sorpresas. Siete Dj pincharán música de lo más variopinta hasta altas horas de la madrugada.

Invitados

La lista de invitados se ha cerrado en 500 personas, entre familiares y amigos. Lucas, el hijo de Fonsi Nieto y Alba Carrillo tendrá un papel muy especial en la boda de su padre porque el pequeño será el encargado de portar las alianzas de los novios. Valentino Rossi (38) será otro de los que acompañará a los novios en este día tan especial.

Las ausentes

Alba Carrillo y Ariadne Artiles (35) no asistirán al enlace matrimonial. La primera de ellas está en Honduras participando como concursante en el programa Supervivientes de Telecinco. Por su parte, la canaria ha preferido mantenerse al margen y no acudir a la boda del que fuera su marido. "Me parece que sería demasiado espectáculo", confesó Artiles.

Luna de miel aplazada

De momento los novios no han organizado su luna de miel porque Fonsi tiene varios compromisos profesionales. "Justo después tiene un festival que ha organizado él y luego empieza con bolos..., nos iremos pero no sé cuándo ni dónde", explicó Marta castro en una entrevista en ¡HOLA!.

Marta Castro y Fonsi Nieto se conocieron en la noche madrileña. Por aquel entonces ella compaginaba sus estudios universitarios de Magisterio Infantil con el trabajo como camarera en distintas discotecas de moda de la capital, como The Marvel y Vanity. De ese momento han pasado ya tres años y la pareja sigue tan enamorada como el primer día. Su boda es el broche de oro a su historia de amor.