El cumpleaños más amargo de Rocío Carrasco: sus frentes abiertos

Rocío Carrascocelebra este sábado su 40 cumpleaños, una fecha en la que no podrá presumir de ser la más feliz de su vida por toda la polémica que le envuelve. La hija mayor de Rocío Jurado siempre quiso mantenerse discreta y vivir alejada del foco mediático, pero su entorno juega en su contra y pese a su prudencia, su nombre aparece a menudo en el candelero y es protagonista de muchas de las últimas tertulias televisivas.

La mujer de Fidel Albiac (43) intenta continuar su día a día sin ser noticia y con la misma felicidad que desprendía el día de su boda. Sin embargo, fue precisamente con motivo de su enlace donde la polémica volvió a envolver a Rociíto, pues la ausencia de sus hijos en la especial cita fue uno de los temas más comentados. Además, meses después de la celebración de la ceremonia, el nombre de la presentadora volvió a salir a la primera plana debido a la macroquerella que presentó contra Antonio David Flores (40) el pasado 23 de diciembre.

En JALEOS analizamos los frentes abiertos que tiene Rocío Carrasco y que serán los responsables de que la tarta de su 40 aniversario coja un sabor algo amargo:

Sus hermanos, en contra

Ya conocíamos que la relación entre los hijos de Ortega Cano(63) y Rociíto era inexistente, pero por si existían dudas, Gloria Camila (20) ha querido ser muy tajante en su vídeo de presentación de Supervivientes: "Yo solo tengo dos hermanos". La hija pequeña del torero se refiere únicamente a José Fernando (23) y José María (3), este último fruto de la relación de su padre con Ana María Aldón (40).

Y es que la fría relación entre los hermanos viene de lejos. Tras la muerte de la más grande y poco antes de que el torero tuviera el accidente que le llevó a prisión, Rociíto prometió que los dos "estarían bien atendidos y que no les faltaría de nada". Sin embargo, en 2014 y una vez más mediante la voz de Gloria Camila, ésta expresó lo contrario con una irónica frase en forma de contestación a las preguntas de los medios: "¿Qué hermana? ¿Esa con la que llevo tres años sin hablar?".

Se señala que el punto de inflexión de la relación entre los hermanos surgió poco después del fallecimiento de la artista y coincidiendo con la apertura del testamento, del que Rocío Carrasco era heredera universal y cuya repartición no consideraron equitativa. No obstante, el mayor enfrentamiento entre las partes y lo que supuso el inicio de su fin como hermanos se produjo después de que Rocío decidiera poner tierra de por medio tras el cisma creado por la herencia de Jurado. Algo que no sentó nada bien a José Fernando y Gloria Camila, pues la ley colombiana apunta que es indispensable que un tercero se haga cargo de los menores cuando los padres son de edad avanzada, por lo que la marcha de Rociíto les dejó sin esa protección.

Sus hijos, al lado de su padre

Frente a las duras declaraciones de Gloria Camila hacia su hermana, la hija de Ortega Cano solo tiene palabras bonitas para su sobrina, Rocío Flores (20). Tienen la misma edad y se han hecho inseparables. Los hermanos Flores y su tía Gloka -como se hace llamar en las redes sociales- se han dejado ver en innumerables ocasiones paseando juntos por las calles andaluzas y dedicándose infinitos cariños, todo lo contrario que con su madre y hermana.

El pequeño, David Flores (18), cumplió la mayoría de edad el pasado diciembre y según se hicieron eco varios medios, el joven desea vivir con su padre, siguiendo así los pasos de su hermana Rocío que tomó la misma decisión al llegar a la edad adulta. Sin embargo, su madre no cree que esta haya sido una decisión personal de su hijo, si no que se debe a la actitud que ha tomado su padre en referencia a cómo ha llevado a cabo las estipulaciones de la custodia compartida. Rocío Carrasco alega "secuestro de un menor" en su última querella a su exmarido por no respetar el acuerdo y, tal y como pasó el pasado verano, negarse a que su hijo volviera con su madre en la fecha acordada. En su momento ya interpuso una denuncia por aquello, pero en esta nueva acusación a Antonio David la hija de Jurado maneja sus mejores cartas para demostrar que el que fuera su esposo ha aprovechado la débil salud de su hijo para alejarle de ella.

Su batalla contra Antonio David

Con 120 folios y decenas de entrevistas y declaraciones que ha dado su exmarido a la prensa del corazón a lo largo de 17 años. Esa es la mayor baza de Rocío Carrasco frente al ex guardia civil y que puede llevar a Antonio David Flores a pasar una temporada en prisión.

La hija de Rocío Jurado ha tomado la vía penal y ha llevado a los tribunales al malagueño acusado de un delito continuado de difamación por sus repetidas y polémicas declaraciones con repercusión mediática que, según indica, le han ocasionado lesiones psíquicas, además de denunciarle por un delito de secuestro de un menor y de alienación parental. En vista de las acusaciones, la juez decidió remitirlo a los juzgados de Violencia sobre la Mujer dado que estimaba que los hechos ocurridos constituyen un ejemplo de violencia de género en el ámbito familiar.

Fue el pasado 29 de marzo cuando Rocío acudió a los juzgados de Alcobendas para ratificar su denuncia contra Antonio David. Dos días más tarde lo hacía el padre de sus hijos con semblante serio y demostrando una clara "preocupación" por el caso del que es acusado. La resolución se conocerá, probablemente, en unos pocos días, ya que los tribunales encargados de los asuntos de Violencia sobre la Mujer actúan con destacada rapidez y poder así dar solución a temas tan delicados como el que envuelve actualmente al exmatrimonio Flores Carrasco.