Madrid World Pride: las parejas de famosos más 'orgullosas'

El viernes dio el pistoletazo de salida la celebración del Madrid World Pride. Millones de personas pertenecientes al colectivo LGTBI llenarán las calles madrileñas para dar voz a la igualdad, al respeto y la diversidad en las formas de amar.

Los rincones más emblemáticos de la capital se teñirán de los colores del arcoiris y miles de personas podrán demostrar su amor en plena libertad al ritmo de la música que reinará en las calles y las carrozas que impregnarán de alegría sus recorridos. Subidos a alguna de ellas o simplemente celebrando este día en la intimidad estarán algunas de las caras más conocidas de nuestro país.

En el mundo de la televisión, el cine, la moda e incluso en el joven y novedoso panorama influencer existe la reivindicación del amor libre y la representación del colectivo que estos días festeja con orgullo su orientación sexual y su manera de amar. Desde JALEOS recogemos algunos de estos rostros y descubrimos a sus 'medias naranjas' menos conocidas.

[Más información: Los 50 homosexuales más poderosos, influyentes y populares de 2017]

Jorge Javier Vázquez y Paco

El presentador de Sálvame es el rey del cortijo donde todos los cotilleos del corazón tienen cabida, pero nunca los referidos a su vida privada. Jorge Javier (42) cumple este año una década de amor junto a su pareja, Paco. Se conocieron en 2007, y aunque les costó dar el paso de irse a vivir juntos, actualmente conviven en un chalet a las afueras de Madrid.

Jorge Javier y Paco.

Lo cierto es que la pareja ha tenido sus idas y venidas y han roto en varias ocasiones. No obstante, siempre vuelven a intentarlo porque se complementan a la perfección y el de Badalona afirma que "la fidelidad no es para él algo importante". El presentador no sabría decir si Paco es el hombre de su vida, pero sí el hombre con el que siempre quiere estar.

Elena Anaya y Tina Afugu

La actriz está en las carteleras españolas desde este fin de semana ya que da vida a una de las enemigas de Wonder Woman. Anaya (41) lleva más de 20 años en el mundo del cine y ha protagonizado películas tan conocidas como Lucía y el sexo de Julio Médem (58) o Hable con ella de Pedro Almodóvar (67). Gracias a La piel que habito, también junto al director manchego, ganó un Goya en 2011. Aunque uno de los mejores premios de su vida es, sin duda, su pareja, Tina, y desde el pasado mes de febrero, su pequeño bebé.

Tina y Elena Anaya.

Tina es figurinista y colabora con El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, y con diversos proyectos de cortometrajes en los que trabaja de ayudante de vestuario. Fue gracias a su labor tras las cámaras donde conoció a la actriz. Desde hace unos meses ambas llevan a cabo el papel más importante de sus vidas: el de ser madres.

Pelayo Díaz y Sebastián Ferraro

El estilista entra cada tarde en los hogares españoles en su condición de coach en el programa Cámbiame. Pelayo (30) ha ido dando grandes pasos en el mundo de la moda donde ha conseguido hacerse un hueco y ser reconocido en el panorama internacional. Su relación con el recientemente fallecido David Delfín fue su gran aliado para catapultar su carrera. Hoy, sin embargo, comparte su vida con otro diseñador, el argentino Sebastián Ferraro.

Pelayo Díaz y Sebastián Ferraro.

Su noviazgo se hizo oficial el pasado mes de noviembre cuando se les vio muy acaramelados disfrutando de unos días de sol en Málaga y después también en Ibiza. Ferraro ha llevado a cabo varios trabajos de diseño en firmas de relevancia mundial, y fundó en 2012 la marca Not Guilty Homme.

Jorge Cadaval y Ken Appledorn

El más mayor de Los Morancos lleva una década felizmente casado con Ken. Jorge (56) conoció al americano en un bar gay hace 16 años cuando vino a España para pasar unas vacaciones. Fue su profesora de español en Michigan la que le animó a pisar Sevilla, porque ella era de Triana. Tras su primera cita en un restaurante italiano, Cadaval y Appledorn descubrieron que estaban hechos el uno para el otro y apostaron por su historia.

Jorge Cadaval y Ken Appledorn.

Durante cinco años mantuvieron una relación a distancia porque Ken tuvo que volver a Estados Unidos para seguir estudiando Matemáticas y Administración de Empresas. Además, su padre enfermó de cáncer. Cuando falleció, decidió volver a nuestro país y convivir con el amor de su vida. Una apuesta que no le pudo salir mejor, ya que no solo se casaron en 2007, si no que hace solo unos meses celebraron su reboda para seguir festejando la felicidad que les une.

Jesús Vázquez y Roberto Cortés

Es uno de los rostros más conocidos de la televisión y uno de los más aplaudidos por su frescura, su empatía con el público y su forma de presentar. Jesús (51) ha encontrado en Roberto la mayor estabilidad amorosa y profesional, y es que su marido es también su representante desde 2008.

Jesús Vázquez y Roberto.

Roberto es ingeniero industrial, pero se quiso alejar del lado más pesado de su profesión para adaptar sus conocimientos al mundo de los medios de comunicación y estar al lado de su esposo. Se dieron el 'sí, quiero' en el año 2005, ante la única mirada de Pedro Zerolo, pues no estuvieron familiares y amigos, ya que sí acudieron el año anterior cuando se convirtieron en pareja de hecho.

Sandra Barneda y Nagore Robles

La presentadora y la colaboradora llevan una discreta relación desde septiembre del pasado año. Nunca han compartido imágenes juntas en sus redes sociales y solo se las puede ver cara a cara en los platós de televisión que coinciden.

[Más información: Nagore Robles y Sandra Barneda desatan su pasión en una bañera]

Sandra Barneda y Nagore Robles.

Aunque en los últimos meses sí han dado muestras de su amor. En mayo, compartían una imagen en la bañera en la que no se dejaban ver juntas pero que cada una de ellas colgó de forma individual en su perfil de Instagram. Además, esta semana, Sandra (41) se emocionaba al recoger el premio Triángulo Visibilidad y al oficializar, por fin, su relación con la vasca en su dedicatoria: "A mi pareja, Nagore (43), con quien comparto mi vida".

Kike Sarasola y Carlos Marrero

Nada menos que 24 años juntos son los que llevan los empresarios. Y es que mientras su amor va viento en popa, del mismo modo lo hace su expansión hotelera. Acaban de añadir cuatro nuevos establecimientos a su lista, pero sus sonrisas no solo se deben a su éxito empresarial. Y es que es en su hogar donde tienen a sus mayores triunfos: sus dos hijos.

Kike Sarasola y Carlos Marrero.

Aitana y Kike son los niños que llenan su día a día y son, según las palabras del matrimonio, "su gran regalo". Ambos han conseguido ser reconocidos e influyentes en su trabajo, pero lo más sólido que han creado es, sin duda, su familia.

[Más información: Los homosexuales más influyentes no son jueces, políticos o empresarios: son youtubers]

Dulceida y Alba Paul

Aída Domenech (28), nombre real de la bloguera catalana, llegó al mundo de las redes sociales hace poco más de un año y se convirtió en un fenómeno fan rotundo. Su estilo, su rituales de moda y su rutina de viajes llenaban sus perfiles virtuales hasta que hace unos meses decidió contar públicamente su relación sentimental, que desde entonces acaparó su actividad en las redes.

Dulceida y Alba.

"Pensaba que las marcas iban a rechazar trabajar conmigo por estar con una mujer", decía entonces. Sin embargo, su noviazgo con Alba Paul hizo que su fama subiera como la espuma y recibiera aún más apoyo y ofertas laborales de las firmas de moda y belleza. Las jóvenes se dieron el 'sí, quiero' el pasado mes de septiembre en la playa de Barcelona.