Nacho Vegas, sobre la muerte de Iván Fandiño: "Vaya mierda de últimas palabras"

"Llevadme rápido al hospital porque me estoy muriendo". Esas fueron las últimas palabras del torero Iván Fandiño antes del fatal desenlace ocurrido en Francia tras sufrir la cornada. Esa frase refleja a la perfección los sentimientos de miedo, incertidumbre y desesperación que tendría el diestro en ese momento previo al adiós definitivo y por eso, muchos medios se quisieron hacer eco de sus palabras.

Pero el cantautor Nacho Vegas (42 años) no vio nada grandioso en esas palabras, a las que se refirió como "una mierda". Así lo hizo mediante un tuit en el que quiso remarcar que "si no se hubiera dedicado a la tortura, no habría tenido que decirlas y seguiría vivo".

Sí, vaya mierda de últimas palabras. Igual si no se hubiese dedicado a la tortura no habría tenido que decirlas y seguiría vivo. https://t.co/Y0aaXSplh0 — Nacho Vegas (@NachoVegasTwit) 18 de junio de 2017

Esta opinión del cantante ha quedado plasmada en Twitter junto a otros miles de mensajes de usuarios antitaurinos que incluso "celebraban" el fallecimiento del torero. Por este motivo, los compañeros de profesión de Fandiño salieron a pedir respeto y condenar los ataques.

[Más información: Francisco Rivera estalla: "Me cago en los muertos de toda la gente mala"]

Entre ellos, Fran Rivera (43), que fue muy tajante en su mensaje en las redes sociales donde "se cagó en los muertos de la mala gente que se alegraba por la muerte de un buen hombre" como Fandiño. Y frente a las rotundas líneas del hijo de Paquirri, el animalista Frank Cuesta quiso dar una lección a todos aquellos que se proclamar defensores de los animales pero se mofan del fallecimiento de los toreros, por lo que además de exponer claramente la tortura que sufren los toros en las corridas, también presentó su pésame a la familia.

[Más información: Jorge Javier Vázquez le declara una guerra al rey Felipe VI que le sale muy cara]

Al hilo de este asunto, el presentador Jorge Javier Vázquez (46) también se ha declarado pro-animalista, pero en su caso, no ha atacado a ningún torero, sino que se ha sentido decepcionado con el rey Felipe VI (49) por presidir una corrida de toros. "Usted ya no me representa", fueron las palabras del conductor de Sálvame al conocer que el monarca había acudido al festejo taurino.