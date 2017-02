Así es la dura letra de la nueva canción de Pau Donés

"Toda la vida escribiendo canciones de amor y ninguna precisamente a uno de mis grandes amores: la vida. No tenía un día especialmente bueno, más bien todo lo contrario. Me desperté y la eché de menos: por un momento, y como ya me había ocurrido antes con algunos de mis superamores, pensé que la vida me estaba abandonando. Como suelo hacer en estas ocasiones, agarré lápiz y papel y le escribí una canción, creo una de las canciones de amor más bellas y sentidas que he escrito nunca. De esas que salen deprisa, de las que sientes cómo, mientras las escribes, se te humedecen los ojos. De las que cuando las cantas se te anuda la garganta". Así es como explicó Pau Dones (50) la temática de nuevo single Humo hace un par de semanas cuando aún no sabía que la vida le tenía preparado un nuevo revés.

Sus palabras ahora recobran más significado que nunca, ya que que el cantante de Jarabe de Palo vuelve a enfrentarse a la misma enfermedad que parecía superada. El intérprete lucha ahora contra un nuevo tumor que le han encontrado en el peritoneo, la membrana que cubre el interior del abdomen. Jaleos reproduce el vídeo y la letra de la canción que suena en todas las emisoras del país:

Ahora, que empiezo de cero

El tiempo es humo

El tiempo es incierto

Ahora que ya no me creo

Que la vida sera un sueño

---

Ahora que solo el ahora

Es lo único que tengo

Ahora que solo me queda esperar

A que llegue el ahora

---

Ahora que cada suspiro

Es un soplo de vida robada a la muerte

Ahora que solo respiro

Por que solo así podre volver a verte

---

Ahora, que ya no me importa

Que la vida se vista de negro

Por que a nada le tengo miedo

Por que a nada le tengo fe

---

A nada le tengo fe...

Ni miedo, ni fe...

A nada le tengo fe

---

Ahora que ya no me quiero

Que no me conozco que no me abandona

---

Abrázame, mi amor te lo ruego

Abrázame fuerte por última vez

---

Ahora que ya nada espero

Ni siento, ni anhelo, ni nada

Abrazame, fuerte amor te lo ruego

Por si esta fuera la última vez

---

Ahora, que solo el ahora

Es lo único que tengo

Ahora, que solo me queda

Esperar a que llegue la hora

---

Ahora, que ya no me importa

Que la vida se vista de negro

Por que a nada le tengo miedo

Por que a nada le tengo fe

---

A nada le tengo fe...

Ni miedo, ni fe...

A nada le tengo fe

---

Ahora, que empiezo de cero

Que el tiempo es humo

Que el tiempo es incierto

Abrázame fuerte amor te lo ruego

Por si esta fuera la última vez