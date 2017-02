Pau Donés encara su nuevo cáncer con una gira mundial y 200.000 kilómetros

"Animado y con muchas ganas". Así es como afronta Pau Donés (50 años) la nueva etapa que se le presenta desde ya. Dos son los frentes que tiene abierto. Uno el profesional, con nuevo disco, una gira mundial por delante y un libro que presentar; y el otro, el personal, tras el descubrimiento de un nuevo cáncer en el peritoneo.

Este viernes, dos días después de hacer pública la mala noticia, el cantante se encerraba en el estudio para comenzar a grabar su nuevo disco, que verá la luz en marzo. Un día antes se hizo esta fotografía para dar a conocer uno de sus proyectos.

Yo ya lo tengo....jijijiji! El 21 de febrero sale a la venta, eh? Espero no liarla mucho😬😊 Una foto publicada por @jarabeoficial el 9 de Feb de 2017 a la(s) 6:32 PST

Lo cierto es que a nadie sorprendió que hace tres semanas Donés acudiera al hospital para, como él mismo reconoce, someterse a una "Inspección técnica de vehículo".

Fue durante esos días cuando los médicos detectaron un nuevo tumor en el peritoneo que debía volver a tratarse, pero del que no informó hasta esta misma semana, cuando relató en primera persona cómo recibió la noticia y cómo iba a afrontar este último revés que le ha sorprendido a él y a su hija Sara (12), nacida de una relación anterior y a la que el cantante adora -no en vano tiene tatuado su nombre en la mano izquierda-.

Ha sido un año y medio de parón por prescripción médica, pero eso no no ha amilanado a Donés, más bien todo lo contrario. "Es hiperactivo. Somos nosotros los que tenemos que frenarle porque si por él fuera intensificaría aún más su trabajo", confiesa a EL ESPAÑOL su mánager.

Aún así, el cantante de Jarabe de Palo afrontará tres macroproyectos en los próximos meses: un libro, un nuevo disco y una gira mundial que le llevará a recorrer unos 200.000 kilómetros por todo el mundo.

Una canción en un día de recaída

Pau Donés hizo caso desde el primer momento a su doctora, quien le aconsejó no suspender ninguno de los proyectos profesionales que tenía en mente. Uno de ellos es su nuevo disco, que verá la luz en marzo y que rememora sus 20 años en la música con un recopilatorio de canciones en el que ha incluido tan sólo una nueva, dedicada a la vida. La misma la escribió en uno de sus días malos, como él mismo dice.

"No tenía un día especialmente bueno, más bien todo lo contrario (...). Pensé que la vida me estaba abandonando, agarré lápiz y papel y escribí una de las canciones de amor más bellas y sentidas que he escrito nunca. De esas que salen deprisa, de las que sientes cómo, mientras las escribes, se te humedecen los ojos", confiesa con sinceridad.

La música seguirá siendo lo principal para Pau pero a partir de ahora el funcionamiento será distinto. "Sopesé durante un tiempo dejarlo todo y dedicarme a vivir la vida o seguir haciendo canciones", revela. Finalmente se decantó por la segunda opción.

Una gira de 200.000 kilómetros

Tanto es así que, además del disco, está prevista una gira mundial con la que recorrerá unos 200.000 kilómetros por mediomundo a lo largo de 2017. Concretamente visitará Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, así como varias ciudades españolas.

La modalidad elegida serán los conciertos íntimos a piano y cuerda que compartirán escenario con pantallas en las que se proyectarán pequeñas películas.

La tercera pata del macroproyecto del ex de Eugenia Silva (41) es un libro en el que ha plasmado "ideas sueltas, opiniones muy personales, teorías absurdas y pajas mentales", según él mismo reconoce. En total, 300 páginas que verán la luz dentro de unas semanas.