Si quiere que le trate el enfermero más sexy del mundo acuda al hospital de La Princesa de Madrid

Hace sólo unos días medios extranjeros como The Sun, Daily Mail o New Zealand Herald repararon en un joven enfermero español que acaparaba entonces 50.000 seguidores en las redes sociales. Su atractivo no les pasó inadvertido, tanto es así que ha causado sensación en Internet y dichos medios le han calificado ya como el enfermero "más sexy del mundo".

Se trata de Fran Suárez, un empleado del hospital de La Princesa que en su tiempo libre hace sus pinitos como modelo y que, a día de hoy, acumula cerca de 80.000 fervientes seguidores en Instagram, gracias a sus sensuales selfies en los que muestra su atractiva sonrisa y su felina mirada.

Me paso #SanValentin de guardia, pero como siempre, con @badoo_es me aburro menos y hago planes para después con la gente que tengo cerca. #Badoo #PeopleNearby Una publicación compartida de Fran Suarez (@fransuarezr) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 1:27 PST

Fanático del gimnasio, de la alimentación sana y de las redes sociales, Suárez se gusta y lo deja claro en perfil, que ha arrasado en las últimas semanas.

Cuando las guardias en el hospital se lo permiten, acude a un conocido gimnasio del centro de Madrid, concretamente al Gymage Lounge Resort, próximo a la Gran Vía madrileña.