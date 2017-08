El cumpleaños más especial de Meghan Markle: a un paso de entrar en Buckingham

Sin redes sociales y con un príncipe como novio. El de este viernes será, sin duda, un cumpleaños muy distinto para la actriz Meghan Markle (36 años). Si en 2016 no dudaba en compartir con sus seguidores una instantánea de su tarta de cumpleaños anunciando a bombo y platillo la fecha de su onomástica, en esta ocasión el silencio y la discreción se han instalado en su vida. No es de extrañar, teniendo en cuenta que ya es la novia oficial del príncipe Harry (32), reconocida incluso por Kensington Palace.

Por eso hace unos días, la intérprete viajó a Londres a fin de reencontrarse con su pareja. Tras poner fin a la grabación de la séptima temporada de la serie Suits en la que trabaja, cogió un vuelo rumbo a la capital británica para poder celebrar su cumpleaños y el primer aniversario con Harry.

El príncipe Harry ha defendido a su novia con uñas y dientes. Gtres

Hace 365 días la pareja ya mantenía una relación, pero en el más absoluto secreto. Ni la prensa ni los ciudadanos británicos tenían constancia aún de un romance que se fraguó en mayo de 2016 en el marco de los Juegos Invictus que se llevaron a cabo en Toronto, la misma ciudad en la que Markle grababa la serie.

Los rumores sobre un posible idilio entre ambos surgieron poco después, concretamente en otoño, gracias a los medios británicos. "Existe una enorme química entre ellos. Harry quiere tener una relación tranquila con Meghan porque no quiere asustarla. Ambos sabían que las cosas iban a cambiar cuando la relación sea pública y eran conscientes de que no podían guardar el secreto por mucho tiempo", señalaron entonces los tabloides apuntando al círculo cercano del príncipe.

De ahí que el 36 cumpleaños de la intérprete sea tan especial. Es el primero que celebra oficialmente como pareja -y casi prometida- del nieto de Isabel II (91). Así lo reconoció la propia Casa Real británica en un comunicado el pasado otoño. En él se hablaba de Meghan Markle como la "novia" del príncipe, al tiempo que se pedía respeto ante una presión mediática que había sobrepasado a la actriz, cuya seguridad había preocupado a Harry. "Está muy decepcionado por no haber podido protegerla. No es adecuado que, tras una relación de unos meses con él, Markle se vea envuelta en esta tormenta. Es consciente de que muchos dirán que es el precio a pagar y que es todo parte del juego. Pero esto no es un juego, es su vida", aseguraba Kensington Palace.

Desde aquel momento, la intérprete redujo sus apariciones públicas y pasó a un segundo plano. En la actualidad continúa con su trabajo en la serie Suits, pero poco a poco irá disminuyendo progresivamente sus compromisos profesionales. Se prevé que, en los próximos meses, se emita un nuevo comunicado desde la Casa Real, esta vez para anunciar el compromiso del príncipe y la actriz, quien ha pasado de ser toda una influencer en las redes sociales a prácticamente desaparecer de ellas. No publica nada desde el pasado mes de abril. Además, hace no mucho puso fin a su contrato con la firma de moda canadiense Reitmans y cerró su blog de estilo de vida The Tig.

Meghan Markle en una de las escenas más sensuales de la serie de televisión.

Tal es la confianza en el inminente compromiso de la pareja, que incluso algunos de los príncipes y reyes del Viejo Continente se han atrevido a aconsejar a Harry acerca de su relación. Es el caso de Alberto de Mónaco (59), quien ha manifestado que tanto Harry como Meghan "lo están haciendo muy bien". "Ir un paso por delante de la prensa y dela opinión pública es muy difícil, especialmente en la Familia Real británica, que está bajo un escrutinio jamás visto", confesaba el príncipe monegasca a la revista People, para después asegurar que, antes o después, Meghan "tendrá que enfrentarse al embate de la prensa", algo que a Markle no le supondrá dificultad alguna, teniendo en cuenta la continua exposición mediática que vive en su profesión.

"Ser actriz de alguna manera te prepara, pero nada te prepara lo suficiente para este ritmo constante (...). Mi madre decía que te prepara un poco. Te familiariza un poco con la prensa. Lo mejor que les puedo decir es que mantengan la calma y sigan adelante", concluía el príncipe.