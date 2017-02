El polémico -y enigmático- mensaje de Meghan Markle en Instagram

Para una joven que recurre diariamente a las redes sociales con el objetivo de compartir sus pensamientos, sus recetas favoritas y hasta los rincones de su hogar no es tan fácil desvincularse de ellas de repente. Y si no que se lo digan a la actriz Meghan Markle(35 años), que desde que hace unos meses comenzara una una relación con el príncipe Harry (32) prácticamente había desaparecido del espacio virtual.

La intérprete llevaba 9 meses con un perfil notablemente bajo y sin apenas aparecer por sus cuentas personales, influida por su nuevo papel de pareja real, pero también por la persecución mediática de la que se sentía objeto en las últimas semanas. Tanto es así que su propio novio tuvo que salir al paso con un comunicado oficial para pedir respeto para Markle.

Hace unos días, la actriz no aguantaba más y decidía volver, al menos por un día, a Instagram. Lo hacía con un mensaje que parece dirigido a todos aquellos que la han convertido en blanco de las críticas. "Enviando buenas vibraciones, siempre en todos los sentidos #Nobadenergy", era la frase elegida para ilustrar una instantánea en la que únicamente aparecían sus pies.

Sending good vibes - always in all ways #nobadenergy #bethechange Una publicación compartida de Meghan Markle (@meghanmarkle) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 11:46 PST

La decisión de Markle no parece haber sido la más acertada, a juzgar por las reacciones que ha desencadenado el mensaje. Más de medio millar de comentarios se han sucedido en la publicación, entre los cuales se encontraba más de una crítica a la actriz.

"I don't like u. I don't want to see u with prince Harry", "I hate her for using prince Harry for publicy", son sólo algunos de los ataques que ha recibido Meghan en su perfil en las últimas horas.

Lo cierto es que, en las últimas semanas, la intérprete ha sido objeto de la presión mediática, agravada después de que su hermano fuera detenido por apuntar con una pistola a su novia en el fragor de una discusión.

Tampoco han ayudado los comentarios maliciosos que ha recibido por sus escenas subidas de tono en la serie Suits o por la condición de afroamericana de su progenitora.

Con todo, su silencio mediático -ni siquiera acudió al pase de prensa de la nueva temporada de su serie- se ha mantenido intacto hasta ahora, cuando ha estallado en las redes sociales para mandar un críptico, aunque directo, mensaje a sus detractores.