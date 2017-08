Ángel Nieto vuelve a unir a Fonsi y Alba: Lucas lo tendrá como referente

Todos están volcados con Ángel Nieto. El que fuera 12+1 ganador de motociclismo moría el jueves, 3 de agosto, por la tarde a causa del edema cerebral provocado por el inesperado accidente que sufrió la semana pasada en quad. El piloto, que se encontraba estable y en continua recuperación, empeoró su estado hasta causarle una muerte que fue -y sigue siendo- llorada por diversas personalidades y estrellas del deporte.

Pero no son los únicos. Quien fuera pareja del nieto del piloto, Alba Carrillo (31 años), se despedía del exmotociclista con una tierna foto que hacía viajar atrás y recordaba los buenos momentos que pasaron en familia. "Desde la pena enorme que siento por tu partida , te prometo que me encargaré de que mi hijo te siga teniendo como referente en la vida y sonría al hablar orgulloso de su "Tio Angelito" ❤ERES grande.", escribía la exsuperviviente.

Una dulce foto con la que Alba Carrillo ha sorprendido a sus seguidores. A bordo de un barco, y con la viva imagen de Ángel Nieto conduciéndolo, la televisiva sorprendía así a todos sus seguidores, que también lamentan la muerte del piloto. "Grande Alba Carrillo, unas palabras preciosas. Ánimo para todos y un beso enorme para todos. Mi pésame a la familia", le escribía uno de ellos en su perfil.

Pero hay un detalle que ha llamado todavía más la atención. En la imagen, y a pesar de ser el expiloto el protagonista, la expareja de esta, Fonsi Nieto (38), aparecía en brazos con el hijo en común que tiene con Carrillo. Un gesto sensible que ha levantado todo tipo de reacciones entre los seguidores y que deja más que claro la tregua que se ha establecido entre ambos. "Hermosas palabras... Si tod@s queremos que vuelvas con Fonsi...tenéis un hijo precioso y erais muy jóvenes!; momentos como este, son los que hacen que te des cuenta de quienes están y quienes verdaderamente te quieren.....y ustedes se quieren mucho😘", le apuntaban a Carrillo que, actualmente se encuentra feliz con David Vallespín, la nueva pareja de esta.

La tregua

Las demandas judiciales entre Fonsi Nieto y Alba Carrillo se paralizaron inmediatamente tras el ingreso hospitalario del expiloto. Tras conocerse la información del accidente del tío de Fonsi, este fue quien aparcó las reclamaciones judiciales que tanto tiempo lleva arrastrando con su ex.

Ahora mismo, los desencuentros más que sabidos con su exsuegra, Lucía Pariente, no son prioridad, y Alba Carrillo ha demostrado estar en continuo contacto con su expareja deseándole una pronta recuperación a su tío; algo que tristemente no ha llegado. Sin embargo, no es de extrañar esta tierna imagen de los tres, pues la exmodelo siempre mantuvo una cordial relación con Ángel Nieto cuando esta y Fonsi eran pareja.

La televisiva no ha sido la única que ha querido despedirse del referente de motociclismo en España. Como sucede cada vez que un personaje público fallece, las redes sociales se llenan de mensajes de pésame. Algo, que también ha sucedido con el fallecimiento del expiloto. Y es que numerosas personalidades; tanto políticos, como celebrities o deportistas, han querido expresar públicamente la tristeza por la pérdida de Ángel Nieto, pero sobre todo, el apoyo a una familia que, ahora, parece estar más unida que nunca.