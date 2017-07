La prensa inglesa se rinde a la reina Letizia

Letizia es la protagonista indiscutible del primer viaje oficial a Reino Unido de los reyes. Esta mañana, su figura centra buena parte de las portadas de los principales diarios ingleses. The Times, el diario inglés con más de dos siglos de historia, ha ilustrado la noticia de su portada impresa de hoy, en la que hace referencia a los discursos de la reina Isabel II y Felipe VI en la Gran Cena de Gala del Palacio de Buckingham este miércoles, con una fotografía de la reina Letizia. Se trata de una imagen vertical en la que puede verse el diseño rojo de Felipe Varela que Letizia lució en el Gran Salón de Baile y su tiara de Flor de Lis, la más valiosa de la Casa Real española que el bisabuelo del rey Felipe VI, Alfonso XIII, regaló a la reina de origen inglés, Victoria Eugenia.

Portada de este jueves del periódico inglés The Times.

No ha sido el único periódico inglés que se ha fijado en la reina española. También lo han hecho The Telegraph o The Mirror, que califica de 'perfecto' el look amarillo de Felipe Varela y tocado de María Nieto que la reina lució este miércoles en la recepción oficial de la reina Isabel II en la Horse Guards Parade de Londres.

The Mirror.

The Telegraph.

La reina Letizia, que durante años ejerció como periodista, sabía de la importancia de este viaje y la repercusión que tendría a nivel internacional. No solo ha cumplido con las expectativas que todos los medios de comunicación ingleses tenían sobre ella, sino que las ha superado con su estilo estos días. The Telegraph, por ejemplo, ya calentaba motores hace unos días en su edición online presentando los estilismos más acertados de Letizia a la expectativa de los que llevaría estos días en Londres.

The Sun.

Y el tabloide The Sun, uno de los diarios más leídos de Inglaterra, directamente daba por vencedora a la reina Letizia frente a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en los actos oficiales de estos días. "Ha sido proclamada como la 'royal' con mejor estilo del mundo y no, no estamos hablando de la duquesa de Cambridge, sino de la reina Letizia", han escrito en el diario. El Daily Mirror daba también la misma importancia en la mañana de este juevs a su duquesa de Cambridge que a la reina Letizia.