La Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht), ocurrió entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Fue el anticipo del Holocausto.

En agosto de 1938 el gobierno nazi empezó a ponérselo difícil a la comunidad judía y canceló el visado de residencia a todos los extranjeros, aunque llevaran décadas viviendo en Alemania. La medida expulsó a 17.000 judíos hasta la frontera de Polonia, donde permanecieron a la intemperie durante semanas porque Polonia se negó a acogerlos.

¿Puede ser que lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede extrapolarse a la Cataluña actual? Quizás sea extrapolar mucho pero… quizás, pero recuerden las palabras de Puigdemont: “Los invasores serán expulsados de Cataluña”.

Estamos asistiendo en estos últimos tiempos a una serie de acontecimientos que verdaderamente asustan, cuando escucho a los máximo dirigentes del Parlament de Catalunya decir que se van a saltar las leyes y con ello la Constitución… asusta, el adoctrinamiento que realizan en los colegios con una educación donde el enemigo es España… asusta, cuando observo atónito los continuos ataques, abusos, agresiones, que recibe todo aquel que no piense como “los del pensamiento único”… lamentablemente de nuevo… me asusta.

Distintas sedes de Ciudadanos (Cs) en Cataluña han sido atacadas en los últimos meses por energúmenos que no conciben que se piense diferente a como lo hacen ellos, sino que además al parecer, les molesta que un partido nacido en Cataluña les diga alto y claro que NO NOS CALLARÁN. El último ataque ha ocurrido en una carpa de Cs Santa Coloma, donde "los del pensamiento único" trataron de boicotear la celebración de la fiesta mayor de la ciudad, pero repito… NO NOS CALLARÁN. Los que no respetan la DEMOCRACIA deben tener claro que, cada cristal roto, cada vez que insultan, empujan o tratan con menosprecio, la respuesta siempre será… NO NOS CALLARÁN.

Como dije al principio de estas líneas, quizás es extrapolar mucho lo ocurrido a partir de la llamada “noche de los cristales rotos” en Alemania, con lo que ocurre hoy en día en Cataluña, pero los indicios y la forma de llegar a su triunfo es el mismo, el totalitarismo. No se trata de meter miedo con estas palabras… sino de llamar a las cosas por su nombre.

En menos de un mes, desde Cataluña y por parte del aparato separatista, tratarán de nuevo con el totalitarismo por bandera de, si nadie lo detiene, celebrar un referéndum ilegal que lo único que conseguirán esas urnas es, repito… en caso de que nadie lo detenga, dividir más a la ciudadanía de Cataluña.

Pero eso a los gobernantes separatistas no les importa, cuando más grande sea la división… más grande será la estelada y de este modo podrán tapar toda su corrupción, que por desgracia es mucha.

Solo pido a los partidos constitucionalistas que luchen, que no se dejen amedrentar, que hagan respetar la Constitución española y no dejen que la pisoteen, incluso aquellos partidos que en su día colaboraron en hacer este monstruo’

independentista más grande, alimentado a cambio de apoyos o gobiernos, sin pensar (o quizás a sabiendas) lo que estaban creando, también ellos deben reconocer sus errores y luchar.

Para concluir me gustaría mandar todo mi apoyo incondicional a simpatizantes y afiliados de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, por los ataques que han recibido estos últimos meses en sedes, carpas o actos, para mí son todos unos héroes, un ejemplo a seguir de cómo luchar desde la sensatez y SIN VIOLENCIA por los derechos de las personas y no dejarse maniatar por nada ni por nadie.

Un abrazo a tod@s.