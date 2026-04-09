El chico de los pantalones rosas, el drama adolescente que conmocionó a Italia

Basada en una historia real que sacudió al país en 2012, la película retrata con sensibilidad el acoso escolar, el silencio de un chico de 15 años, la vulnerabilidad de la adolescencia y el peso devastador de la mirada ajena.

El próximo 17 de abril de 2026 llega a los cines El chico de los pantalones rosas, la nueva película de Margherita Ferri, inspirada en una historia real que conmocionó a Italia en 2012. La cinta se adentra en la vulnerabilidad adolescente, el primer amor y el peso devastador de la mirada ajena, en un relato que convierte un gesto cotidiano en el desencadenante de una espiral de acoso.

Escena de "El chico de los pantalones rosas"

Protagonizada por Samuele Carrino, Andrea Arru y Claudia Pandolfi, la película nos presenta a Andrea Spezzacatena, un joven de 15 años que intenta encontrar su lugar en una nueva escuela. Unos pantalones rojos que se vuelven rosas tras un error de lavado se convierten en el detonante de su aislamiento, en una historia marcada por el silencio, la crueldad y la necesidad de encajar.

Con una mirada sensible y una puesta en escena contenida, El chico de los pantalones rosas transforma un drama íntimo en un retrato universal sobre el acoso escolar y sus consecuencias. La dirección de Margherita Ferri y el trabajo de Roberto Proia en el guion refuerzan una narrativa emocional que busca conmover y, al mismo tiempo, invitar a la reflexión.

Escena de "El chico de los pantalones rosas"

Desde Zona Ñ queremos invitarte al preestreno de El chico de los pantalones rosas que se celebrará el martes 14 y miércoles 15 de abril en Barcelona y Madrid respectivamente. ¡Participa y llévate tu entrada!

Una cita imprescindible para quienes buscan historias capaces de emocionar, remover conciencias y poner el foco en una realidad demasiado silenciosa.