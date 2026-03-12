El papel de España en la defensa de Europa: Pedro J. responde hoy en La Hora del Suscriptor

España entre Irán y la defensa europea: Pedro J. en La Hora del Suscriptor

En la edición de marzo de La Hora del Suscriptor con Pedro J. Ramírez, analizaremos cómo la postura de Moncloa contra la intervención militar ha dividido a la OTAN y ha debilitado la defensa común europea frente al desafío directo de Irán.

En un momento marcado por la escalada de tensión entre Irán y Occidente, el debate sobre la seguridad europea ocupa el primer plano político y diplomático. España, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, ha adoptado una posición firme en contra de la intervención militar, abogando por la vía diplomática y la distensión como salida al conflicto. Una postura que ha generado debate en Bruselas y dentro de la propia Alianza Atlántica.

Una conversación para entender la posición española

En esta nueva edición de La Hora del Suscriptor, abordaremos el papel estratégico de España en la defensa europea y las implicaciones de su postura ante la guerra en Oriente Medio. Analizaremos el equilibrio entre compromiso con la OTAN, autonomía estratégica y liderazgo político dentro de la Unión Europea.

Las claves del debate

¿Debe Europa avanzar hacia una defensa común? ¿Qué margen real tiene España para influir en las decisiones militares de la UE y la OTAN? ¿Cómo está condicionando este conflicto la imagen internacional del Gobierno de España? ¿Está utilizando Pedro Sánchez la guerra como una estrategia política? Alberto Prieto, subdirector de Política en EL ESPAÑOL, contextualizará las últimas decisiones del Gobierno, las reacciones de la Unión Europea y responderá a las dudas de nuestros suscriptores.

¿Quiénes participarán en este encuentro?

Puri Beltrán: Presentadora del encuentro de La Hora del Suscriptor. Comunicadora, guionista y locutora.

Alberto Prieto: Subdirector de Política de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez: El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a todas las preguntas de nuestros suscriptores en directo.