Frontera: La valiente cruzada de unos españoles para salvar a judíos perseguidos en plena Segunda Guerra Mundial

Frontera: En 1943, bajo el bloqueo franquista en los Pirineos, un funcionario con pasado republicano desafía las órdenes y une fuerzas con una vecina valiente para guiar a judíos perseguidos por los nazis hacia la libertad.

La cineasta Judith Colell presenta "Frontera", un intenso thriller histórico inspirado en hechos reales que llegará a los cines el 12 de diciembre de 2025. Esta coproducción española, rodada en el Pirineo de Lleida y alrededores de Barcelona, promete ser una obra de tensión y memoria que conecta el pasado con las migraciones actuales, explorando la solidaridad humana en tiempos de guerra.​​

La película se sitúa en 1943, con Franco bloqueando el paso de judíos que huyen de la represión nazi por los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau (Miki Esparbé), un funcionario con pasado republicano, decide desafiar las órdenes ayudado por Juliana (Bruna Cusí), una vecina valiente, y Jerôme (Kevin Janssens), un pasador francés. Juntos inician una cruzada para guiar a tantos refugiados como sea posible hacia la libertad.​

Escena de la película Frontera

Esta peligrosa odisea despierta viejos fantasmas de la Guerra Civil en Manel y su esposa Mercé (María Rodríguez Soto), mientras el riesgo escala con la complicidad de figuras como el alcalde (Jordi Sánchez) y otros aliados.​

El reparto se completa con destacadas actuaciones de Asier Etxeandía y Joren Seldeslachts, bajo la dirección de fotografía de Andreu Adam Rubiralta.​

Escena de la película Frontera

"Frontera" es un relato trepidante que, entre acción, ética y denuncia, demuestra que la recuperación de la memoria es clave para entender el presente, recordándonos el valor de quienes arriesgan todo por los perseguidos. Una visión contenida y poderosa del cine catalán.​

Desde Zona Ñ queremos invitarte al preestreno de Frontera en Barcelona el próximo jueves 4 de diciembre en el cine Aribau o en Madrid el próximo martes 9 de diciembre en los cines Paz. ¡Participa en nuestro sorteo!