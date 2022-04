Isabel Díaz Ayuso: "Si no bajamos los impuestos, las empresas buscarán otros territorios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó su paso por la segunda edición de Wake Up, Spain! para dejar clara su postura sobre cuál debe ser el modelo económico de España para salir de la crisis económica derivada, en gran medida, por la invasión de Ucrania: una bajada de impuestos y un recorte de la burocracia.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL desde Puerta del Sol, en el marco de la celebración de esta suerte de Foro Davos español, la presidenta madrileña reivindicó "la bajada absoluta de casi todos los impuestos para que España sea competitiva con otros países": "Si no nuestras empresas buscarán otros territorios".

También instó al Gobierno que preside Pedro Sánchez, contra el que cargó duramente (como acostumbra a hacer), a recortar en burocracia, pues no ha tenido "ni un sólo gesto de austeridad en estos años después de todo lo que estamos viendo". Y puso en valor que su partido ha impulsado en la Asamblea de Madrid la reducción del número de diputados de 136 a 91, aunque la izquierda bloquea la iniciativa.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

En su cruzada contra los impuestos, Díaz Ayuso criticó la "armonización fiscal" que prepara el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, y que supondría en la práctica una subida de tributos a la Comunidad de Madrid. "Cuando a la capital le va bien, al país también", recordó antes de añadir "que si somos la primera economía de España es porque tenemos menos impuestos y menos burocracia".

El Gobierno regional siempre ha reivindicado la bajada de impuestos como la mejor receta para el crecimiento de la economía, y por eso, para contrarrestar la mal llamada "armonización" que pretende imponer el Gobierno de Sánchez... y que supondría todo un "hachazo fiscal", va a aprobar en las próximas semanas su Ley de Autonomía Financiera (gracias a que Vox ha retirado su veto).

El Gobierno regional cree que la "armonización fiscal" costaría una media de 2.270 euros más por familia al año. Un total de 5.900 millones de euros a los madrileños. También considera que una herencia media de Madrid pasaría de grabar 22 euros a 2.200, cien veces más, en caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones.

Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, los contribuyentes de la región se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, que es cuando empezaron las sucesivas rebajas de impuestos. El Gobierno de Ayuso cree que camina por el buen camino en materia tributaria porque esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal hasta el punto de aportar el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los servicios públicos de todas las Administraciones regionales españolas.

Contra el argumentario del Gobierno de España de que reducir impuestos supone una merma en la calidad de la Educación y de la Sanidad, Ayuso se expresó en el Wake Up, Spain!: "No es el sueldo de los sanitarios o de los profesores, es el de sus ministros. No puede ser que tengamos 22 Ministerios. Son gastos exacerbados que no se ajustan a cómo está ahora mismo la economía". "No es el estado de bienestar, es el bienestar del Estado", zanjó.

