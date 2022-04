Reynés (Naturgy): "Todas las compañías, también las energéticas, estamos en el carro del compromiso social"

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha puesto sobre la mesa el papel responsable de las empresas españolas no solo durante los meses más duros de pandemia y de confinamiento, sino ahora en plena crisis energética. "Todas las compañías, también las energéticas, estamos en el carro del compromiso social" ha dicho durante su participación en la segunda edición de Wake Up, Spain!

Y en el caso del sector energético, "somos malentendidos por la sociedad. No se ve lo dedicado y sociales que somos. Lo más importante no es lo que pretendemos hacer, si no lo que de verdad hacemos".

Un escenario que se vive en plena crisis energética con el foco en el precio del gas, que se ha disparado en los últimos meses. El gas es un recurso clave, según Reynés. "Es insustituible en los próximos decenios. Es loable ir hacia una descarbonización, y hay que hacerlo con energías renovables. Pero se necesita una energía de respaldo, y la más eficiente es el gas. Va a seguir formando parte de la ecuación energética a medio y largo plazo".

Pero entiende que la situación es complicada. "Hay una situación oligopolística de productores de gas clara, y son los que se están beneficiando de los altos precios. Los rusos, los cataríes, los americanos, estos últimos los principales suministradores de gas a España a través de GNL".

Este es el caso de Argelia, país que precisamente está revisando en estos momentos sus contratos con España, aunque el abastecimiento no corre peligro por ello. "Entre los compromisos vigentes, hay garantía de suministro al mercado español".

Francisco Reynés, presidente de Naturgy

Durante su intervención en la II edición de 'Wake Up, Spain!', Reynés ha abordado algunas de claves del sector energético y gasístico, en el ojo del huracán por unos precios disparados que no parece que vayan a bajar.

"Está subiendo el precio del gas porque además de que hay un mercado, porque estamos sufriendo estructuralmente una situación de desincentivos en invertir en el sector. Cómo vamos a convencer de que haya más gas si les estamos recordando permanentemente que nos queremos ir de él", ha recordado.

Y luego se suma la guerra de Ucrania. "Y como el autor es el principal importador de gas de Europa, impacta aún más".

Argelia, principal productor

Este es el caso de Argelia, país que precisamente está revisando en estos momentos sus contratos con España, aunque el abastecimiento no corre peligro por ello. "Entre los compromisos vigentes, hay garantía de suministro al mercado español".

Dentro de esta revisión de contratos, Reynés es claro. "Pensar, que tras una revisión, el precio del gas de Argelia va a bajar es vivir fuera del mundo". En este sentido, indica que solo hay que mirar los indicadores de referencia europeos para el precio del gas, como el DTF, que se ha elevado un 500%.

Por último, ha afirmado que "lo que más necesita el sector de la energía de la Unión Europea es una política común. Es verdad que los países y las empresas tienen 'mixes' muy diferentes que hacen muy difícil llegar a puntos similares. Pero cuanto más avanzáramos en una política energética común, mejor nos irá".

Sigue los temas que te interesan