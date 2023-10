¿Cómo hacer el cambio de armario perfecto? Este truco te ayudará a ampliar espacio y ver mejor la ropa

Bajan las temperaturas y, con ello, también llega el temido momento del cambio de armario para los hogares españoles. En estas fechas, nos despedimos de las prendas ligeras e incorporamos otras más gruesas y pesadas, ideales para abrigarnos en los meses más fríos del año, pero que también traen consigo un nuevo reto: el de lograr que todas quepan y se mantengan bien conservadas en el espacio disponible.

Aunque cueste admitirlo, la falta de espacio puede entenderse en muchas ocasiones como un mensaje que nos lanza nuestro ropero para avisarnos de que tal vez estemos comprando demasiada ropa.

Según informes recientes, cada año se confeccionan 100.000 millones de prendas en todo el mundo. Una cifra que destaca la falta de preocupación ambiental en la sociedad, y a la que se suma el último informe Pulse of the Fashion Industry, elaborado por la Global Fashion Agend, revelando que, de todas esas prendas, al menos 92 millones de toneladas textiles acaban en vertederos internacionales.

En vista de los datos, los usuarios de Instagram se han sumado a una nueva tendencia que permite tomar conciencia sobre la cantidad de prendas que usan realmente en su día a día. ¿El truco? Tan sencillo como dar la vuelta a las perchas por cada prenda que se usa.

Pese a que los trucos de Marie Kondo gana cada año nuevos adeptos —y la filosofía del menos el más se impone en nuestras vidas—, a veces resulta difícil deshacernos de las prendas que hemos dejado de usar. Sin embargo, hay un método, viral en redes gracias a demostraciones como la de las cuentas @ordenahome y @huele.a.limpio en Instagram, que nos facilita la tarea y no requiere más de un par de segundos para ponerlo en práctica.

Tal como explican desde la publicación, al hacer el cambio de temporada es conveniente "vaciar todo el armario, limpiarlo rápidamente y empezar a colocar de cero toda nuestra ropa". La fórmula es simple: todas las prendas que van en el perchero se colocan del revés, es decir, desde dentro y con el borde de la percha mirando hacia fuera.

A partir de esta fase, la ropa que vayamos utilizando la devolveremos a su sitio colocando la percha de manera normal, de fuera a dentro. De esta forma, podremos ver a simple vista, por la posición de las perchas, cuáles han sido las prendas que hemos utilizado con regularidad, y cuáles hemos dejado en un segundo plano a lo largo de la temporada. "Por tanto, esa será la ropa a desechar para que otras nuevas puedan llegar", explican desde el vídeo, que acumula más de 100.000 reproducciones en la red social.

Este truco guarda relación con la conocida regla de los seis meses, que dicta que, si no has utilizado una prenda en el último semestre, es muy probable que no la necesites. Ante esto y dependiendo del estado en que se conserve, puedes considerar donarla a organizaciones benéficas, reciclarla o venderla en plataformas de segunda mano.

Otros trucos para ahorrar espacio en el ropero pasan por comprar perchas del mismo tipo y tamaño—para crear un aspecto más uniforme en el armario y maximizar el espacio—, almacenar la ropa de manera eficiente —por ejemplo, colocando las camisetas en rollos del mismo tamaño y doblando los pantalones con el bajo hacia el interior como si fuera un paquete— y utilizar sistemas de organización como cajas, cestas y separadores.

