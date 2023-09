El truco viral más útil del año para colocar las bolsas de basura: “Tengo 40 años y no se me había ocurrido”

Las redes sociales están inundadas de trucos que pueden cambiarte la vida: para pelar la cebolla sin llorar, para limpiar el coche, para cocer pasta… Pero no todos estos métodos son funcionales y no siempre te ayudan de la manera que esperabas. Sin embargo, otras veces, te puedes encontrar con algunos trucos que sí que puedes aplicar en tu día a día, como es este caso.

Este vídeo de TikTok de la influencer Anna, que ya acumula 42 millones de visualizaciones y más dos millones de likes, es para muchos el truco más útil del año. “Tengo 40 años y nunca se me había ocurrido”, señala en un comentario el usuario Mike. Y es que aunque se trate de un método simple, es bastante eficaz para algo que hacemos cada pocos días: cambiar la bolsa de basura.

El proceso es bastante sencillo. Tan solo hay que coger la bolsa y apelmazar la parte inferior, dejando solo sin aplastar la parte de la abertura. Después solo habrá que meter la bolsa y colocar los bordes de la bolsa en el cubo. Solo lleva unos pocos segundos y no hay que ser extremadamente hábil. Tampoco necesita de mucha práctica. Es un truco de lo más simple y rápido, pero extremadamente efectivo.

“¿Entonces estás diciendo que no tengo que meter todo el brazo en la bolsa y agitarla para que se abra?”, se pregunta una usuaria en los comentarios. Con este método, sin duda, ya no tendrás que meter medio cuerpo en el cubo para colocar bien la bolsa. No obstante, algunos usuarios dudan de su eficacia, ya que la bolsa se quedaría arrugada.

Colocamos la bolsa al revés

Otro truco más antiguo es de un vídeo de Tik Tok de 2021, que mostraba por qué hemos colocado, como la mayoría de la gente, la bolsa al revés toda nuestra vida. Tal y como explica la influencer ch0zi, no tenemos que coger la bolsa, abrirla y sacudirla directamente como solemos hacer. Y es que si nos fijamos en el fondo de la bolsa, la costura inferior no se encuentra en el exterior, sino en el interior de la bolsa.

Por ello, para colocar la bolsa correctamente, debemos poner los bordes de la bolsa bocabajo en la papelera y después empujarla hacia abajo. Al hacerlo de esta manera, la costura inferior de la bolsa estará mirando hacia afuera, señala la influencer.

No sabemos si este truco puede ser realmente útil, pero los comentarios del vídeo no podrían ser más divertidos. “Pero, ¿cómo le haré saber pasiva-agresivamente a mi marido que estoy enfadada porque no ha sacado la basura?”, le pregunta una usuaria llamada JB. Otra usuaria pregunta si existe una diferencia con la funcionalidad de la bolsa, a lo que ch0zi responde: “No estoy tan avanzada en la tecnología de las bolsas de basura”.

En todo caso, lejos de ser una fuente inagotable de vídeos inútiles, TikTok está lleno de trucos que pueden facilitarnos la vida como quitar los arañazos del coche con un producto que tenemos en casa, limpiar el horno de noche mientras duermes, elegir el melón más dulce y jugoso o para eliminar los malos olores y los atascos en el fregadero de la cocina.

