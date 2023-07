El truco viral para cortar una tarta que sorprenderá a tus invitados

En apariencia parece fácil, pero cortar una tarta de forma correcta requiere precisión y alguna que otra técnica.

[Ni el 'palmeo' ni olerlo: este es el consejo definitivo para elegir el melón más dulce y jugoso]

La mayoría de las veces, las tartas son redondas y los pedazos que cortamos, triangulares. Pero qué ocurre cuando la tarta tiene cierta altura o incluye toppings o forma cuadrada...

En las redes encontramos formas de cortar una tarta, que por su simplicidad y destreza se han hecho virales.

Este es el caso de Elizabeth Daza Cardenas (@elidaca_21). La instagramer corta un pastel alto con ayuda de una tabla o base para cortar alimentos y un cuchillo.

El pedazo rectangular lo vuelve a dividir en tres trozos. El resultado es impecable para delicia de sus invitados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elizabeth Daza Cardenas (@elidaca_21)

Claves para cortar la tarta

Además, del anterior truco y como ocurre con el jamón o con el queso, el corte perfecto de una tarta alberga un submundo de claves que hay que tener en cuenta:

Número de invitados

Lo primero que hay que saber para distribuir bien las raciones de la tarta, es la cantidad de invitados que van a disfrutarla. Y así definimos cuántos trozos cortar y cuál va a ser el tamaño.

Forma tradicional

¿Cuántas veces has cortado tu tarta con un cuchillo de sierra en mano y al centro?, ¿pero cuántas veces te has frustrado porque estos cortes no han salido iguales o como tú esperabas?

Lo principal es contar con los útiles necesarios como una pala especial para tartas o de una tabla para cortar como hemos explicado en las anteriores líneas, además de un cuchillo de sierra.

También sirve otro cuchillo de la misma largura, una cuchara o un tenedor con los que puedes ir marcando los cortes que harás a tu tarta.

Forma científica

¿Existe una forma de corta una tarta de forma científica? Pues sí existe y nos remite al año 1906 cuando Francis Galton, científico británico, ideó cómo hacer que todos nuestros invitados queden satisfechos, pero también cómo conseguir que los trozos que nos sobran no se resequen.

¿Y en qué consiste su método? En cortar la tarta por la mitad , de extremo a extremo. Una vez hecho esto, el señor Galton nos sugiere que hagamos otro corte exactamente igual, en paralelo ¿Qué conseguimos con esto? Dos porciones en forma de semiluna, que uniremos a la hora de guardar nuestra tarta en el frigo, evitando que al día siguiente queden trozos secos.

Otras fórmulas

Los cortadores de tarta defienden que el hilo dental es ideal para realizar un corte limpio y sencillo en las tartas tipo bizcocho. Eso sí, esta técnica funciona bien sólo con las tartas de dimensiones reducidas.

Por supuesto, en algunos establecimientos especializados puedes encontrar moldes laminadores, una especie de anillos que se ajustan al tamaño de tu tarta.







Sigue los temas que te interesan