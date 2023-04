Cuál es la mejor ciudad para viajar en familia con niños, y no es París

La mayoría de los padres que tienen hijos pequeños conocen las dificultades de viajar a destinos que no son atractivos para ellos. Desde los largos desplazamientos, hasta hoteles no adecuados, pasando por las jornadas maratonianas por carretera, etc.

[Cómo es la vida en el pueblo con más niños de España: sin colegios y no se venden ni alquilan casas]

Sin embargo, hay muchísimas ciudades perfectas para los más pequeños, ideales para disfrutar en familia.

Tras analizar 200.000 reseñas publicadas en TripAdvisor por padres que han ido de vacaciones con sus hijos más pequeños en el último año, British Airways ha encontrado cuáles son los mejores y más adecuados destinos para viajar con los menores de la familia.

El análisis de estos datos ha revelado que 4 de los 10 mejores destinos en el mundo se ubican en España.

El ranking ha sido elaborado con puntuaciones sobre 100, basándose en el porcentaje de padres que, de acuerdo a sus experiencias, calificaron los destinos con 5 estrellas en TripAdvisor. Los tres factores que han sido considerados en el estudio han sido el alojamiento, los restaurantes así como las actividades y atracciones locales que ofrecen.

El mejor destino para viajar con niños

Los padres han considerado a Tenerife como el mejor destino español para irse de vacaciones con sus hijos, alcanzando una puntuación del 70.5 %. Tenerife ocupa el sexto lugar en el top 10 del ranking.

El 69.1% de los encuestados considera esta isla canaria como el lugar con los mejores restaurantes para cenar con sus hijos pequeños durante su estancia. Según los padres, el 48% califica a Tenerife como el mejor destino de actividades y atracciones turísticas para ir con los pequeños.

Tenerife es perfecto para disfrutar del aire libre y del buen tiempo, ya que el clima es envidiable y no hace mucho frío. Lo que más destaca es el volcán que se ve por toda la isla y las playas paradisiacas que hay por toda la costa. Entre otras atracciones se puede visitar con los más pequeños de la familia uno de los aviarios más grandes de Europa que se llama el Loro Parque.

Los otros tres destinos españoles

Lanzarote (60%), Barcelona (60%) y Alicante (50,5%) destacan por sus playas en las recomendaciones, y reciben las más altas puntuaciones entre los destinos españoles ubicándose en los puestos 8, 9 y 10 del ranking general, respectivamente.

En el caso de Lanzarote, es reconocida por el 53.2% de los encuestados por tener los mejores lugares, así como los más adecuados para disfrutar de una cena en compañía de sus hijos.

Montar en camello entre volcanes o comer en una cueva volcánica son algunas de las cosas que podremos hacer en esta maravillosa isla.

Barcelona, por su parte, tiene una de las ofertas turísticas más amplias de toda España por eso es un destino perfecto para todas las edades. Se pueden visitar playas paradisiacas o lugares únicos como el Parque Güell, la famosa Sagrada Familia o el teleférico de Montjuic. El mejor plan para los niños puede ser visitar el parque de atracciones del Tibidabo que está en lo alto de la montaña y se puede ver toda la ciudad.

En Alicante entre los baremos que se analizan para otorgar estas puntuaciones destacan las atracciones para los más pequeños, el número de áreas naturales y parques por cada 100.000 habitantes, la media anual de temperatura, el índice de seguridad y el precio medio de los hoteles, entre otros. Las familias también destacan de Alicante su clima soleado, cálidas playas y un ambiente de pueblo pequeño, así como su cercanía con Valencia.

En la investigación, British Airways ha examinado 200.000 experiencias de padres que han viajado al extranjero con sus hijos pequeños en 145 destinos desde el 2021 y los datos están actualizados hasta el 24 de noviembre del 2022.

Sigue los temas que te interesan