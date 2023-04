El pH de la piel: ¿sigues sin saber qué es?

Seguro que has leído y oído hablar muchas veces sobre el pH de la piel o el equilibrio del pH, pero seguramente no tengas muy claro que significan estos términos. No te preocupes, en magasIN te lo contamos para que no vuelvas a tener ninguna duda al respecto.

Las siglas pH son las abreviaturas de potencial de hidrógeno, un parámetro que indica la concentración de iones de hidrógeno que existen en una solución. Es decir, el grado de acidez que tiene una solución.

Cuidado de la piel iStock

El pH cumple el papel de barrera protectora entre nuestro cuerpo y el mundo exterior, creando una capa llamada manto ácido, que es una mezcla de ácidos grasos, ácido láctico y aminoácidos del sudor. En resumen, protege nuestra piel del medio ambiente y las infecciones.

Los valores del pH

El pH tiene distintos valores, que varían en una escala que va de 0 hasta 14. Basándonos en esta escala, tenemos un pH neutro cuando su valor es 7, los valores menos a 7 son valores ácidos y los que están por encima del 7 son valores básicos o alcalinos.

Normalmente, el pH de la piel suele tener un valor cercano a 5.5, por lo que lo consideraríamos ácido, pero este puede variar según la zona, el estado y los cuidados que le procuremos.

Escala del pH iStock

Hay que procurar mantener el pH cercano a ese valor, ya que si sube y se vuelve más alcalino, la piel se seca, pierde agua y no puede formar los lípidos que necesita. Por el contrario, si baja, se produce inflamación y enrojecimiento de la piel.

Cómo mantener el pH de tu piel

Nuestra piel necesita productos limpiadores suaves con el pH ácido para no debilitar el manto ácido. En el caso de la limpieza facial, es recomendable terminar la rutina con un tónico, ya que es el producto que más ayuda a que la piel del rostro mantenga el equilibrio del pH.

Ahora que ya sabemos que es el pH y lo importante que es cuidarlo, os proponemos unos sencillos trucos para cuidar la piel y tenerla siempre perfecta.

Limpieza diaria: Es muy importante realizar una buena limpieza facial, ya que si no, los poros pueden obstruirse y los productos cosméticos que se apliquen más tarde no actuarán adecuadamente. Es importante utilizar productos adecuados a tu tipo de piel, y realizar la limpieza dos veces al día en el rostro (mañana y noche), y una en vez al día en el cuerpo. Mantener la piel hidratada: Fundamental para conseguir una piel sana. Para ello hay que utilizar serúms y cremas, una vez más, que cumplan las necesidades de tu piel. Protección solar: Debe utilizarse a diario, tanto en verano como en invierno. Es importante utilizar una crema solar con un índice de protección alto y una textura cómoda que se adapte a tu día a día. Esto facilitará que lo incorpores a tu rutina diaria, y mantendrá tu piel alejada de los efectos adversos del sol, como la aparición de manchas, quemaduras o envejecimiento prematuro de la piel. Exfoliación: La frecuencia de uso de un exfoliante depende del tipo de piel. Para pieles secas puede ser suficiente con una vez a la semana o cada dos semanas, pero en las pieles más grasas resulta adecuado aumentar la frecuencia a dos veces por semana. Buena alimentación: Por último, la alimentación se ve reflejada en la piel, por lo que es importante llevar una alimentación saludable, rica en frutas y vertudas que te aporten las vitaminas y los antioxidantes que necesitas. Además, beber suficiente agua al día también es importante para que tu piel se vea más hidratada y luminosa.

Con toda esta información, ya no existe excusa para realizar una rutina de skincare que se adapte a nuestras necesidades y, sobre todo, que respete el pH de nuestra piel.

