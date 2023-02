Cómo elegir el limpiador facial de forma eficaz, en palabras de una experta

Aunque las rutinas de cuidado facial sean muy variadas, suelen unirlas un producto en concreto: el limpiador. Es fundamental para preparar la piel, sobre todo antes del maquillaje. "La limpieza diaria de la piel mañana y noche es estrictamente necesaria no solo para eliminar el maquillaje, también para eliminar todas las células muertas e impurezas que se van acumulando día tras día en la piel.

Estas impurezas se acumulan en los poros y uno de sus efectos negativos más visibles es la pérdida de luminosidad en el rostro, haciendo que se vea más mate y sin ese efecto glow de una piel bien tratada" nos recuerdan los expertos de You Are The Princess.

[Piel grasa: cómo y por qué es importante hidratarla diariamente para controlar el exceso de sebo]

¿Pero sabes cómo elegirlo? Tu tipo de piel es fundamental a la hora de decantarte por uno u otro. Descubre cómo acertar en palabras de experta.

¿Cómo elegir nuestro limpiador?

Mercedes Marcos, fundadora de QUINQUE, nos explica: "El limpiador que escojamos debe ser no agresivo y formulado con un pH próximo al de la piel para evitar irritar la piel y dañar su barrera natural de protección.

Es importante adaptarlo a nuestro tipo de piel, tanto la fórmula como la textura:

Si tenemos la piel mixta o grasa podemos buscar limpiadores que lleven activos seborreguladores, como puede ser el ácido salicílico.

Si tenemos la piel sensible, buscaremos limpiadores con ingredientes calmantes y texturas suaves, como puede ser una leche limpiadora, una gelatina como la de QUINQUE o una espuma con tensioactivos no iónicos, como pueden ser el Lauryl Glucoside o Decyl Glucoside.

"También debemos tener en cuenta qué vamos a limpiar: ¿nos hemos maquillado? ¿hemos usado SPF? Es aconsejable hacer una doble limpieza al final del día, o usar un producto que haga una doble limpieza, también como la Gelatina Limpiadora de QUINQUE, para asegurarnos que retiramos tanto la suciedad hidrosoluble como la liposoluble" añade la experta.

¿Hay que limpiar mañana y noche?

"Mi recomendación es la doble limpieza por la noche, y por la mañana, aclarar con agua seguido de un tónico. Si nuestra piel realmente pide una limpieza por la mañana, lo ideal es usar fórmulas suaves como puede ser un agua micelar con un aclarado posterior o un tónico con un algodón reutilizable.

Si optamos por el tónico, podemos elegir uno que nos ayude a tratar la piel con activos hidratantes, ligeramente exfoliantes o seborreguladoras y astringentes en el caso de las pieles mixtas o grasas" explica la experta.

¿Qué errores solemos comenter?

"Aclarar con agua muy fría o muy caliente que irrita la piel. Lo ideal es aclarar con agua templada. Irritar la piel al secarla frotando fuerte con la toalla. No cambiar la toalla de la cara a diario. Olvidarnos de que un limpiador no desmaquilla ni retira el SFP.

Necesitamos hacer una doble limpieza o usar un producto que haga una doble limpieza, elegir limpiadores con tensioactivos muy agresivos que nos dejan una sensación de limpieza y tirantez que a priori puede parecer que ha dejado la piel perfecta, pero que en realidad se debe a la deshidratación que la piel ha sufrido" concluye Mercedes Marcos.

3 productos recomendados

La gelatina limpiadora, de QUINQUE (40 €) permite limpiar en profundidad, reducir los puntos negros, prevenir la aparición de imperfecciones y revelar una piel limpia y suave.

Entre sus ingredientes estelares, se encuentran el CBD que ayuda a regular la producción de sebo y a calmar la piel, el ácido salicílico, que combate las imperfecciones, las enzimas de frutas, que exfolian suavemente eliminando las células muertas de la piel.

La Espuma de Agua Limpiadora, de Uriage (17,50 €) limpia y desmaquilla suavemente el rostro y los ojos. Deja la piel suave, limpia y delicadamente perfumada. Contiene un 98% de ingredientes de origen natural y es biodegradable.

Enriquecida con Agua Termal de Uriage y extracto de Edelweiss orgánico,m cuenta con una base limpiadora ultrasuave que elimina todas las impurezas del rostro para una piel detoxificada. Proporciona una sensación de frescor a la vez que hidrata tu piel. Perfecta tanto para una doble limpieza como para utilizarla sola.

Laleche micelar desmaquillante, de la nuevagamafacialClean, Shine & Juicy, de Valquer Laboratorios limpia con suavidad tu rostro de forma rápida y eficaz. Apta para todo tipo de pieles, esta leche está enriquecida con agua de bambú y extracto de algas, consigue un rostro fresco y libre de restos.

Sigue los temas que te interesan