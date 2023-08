Reflexología manual, la técnica del antiguo Egipto contra el dolor que puedes practicar tú solo

Aunque su objetivo no es la curación, la reflexología es una técnica milenaria que tiene múltiples beneficios como la disminución del estrés y la ansiedad y la mejora de la salud del sistema circulatorio y del corazón. Te contamos todo sobre este método de masaje.

Al igual que la acupuntura, la reflexología se centra en una zona del cuerpo para mitigar un dolor o aliviar el cansancio y, para ello, tiene sobre todo en cuenta los puntos reflejo.

Adela Carrasco, Naturóloga y responsable del Área de Reflexología de la Asociación Española de Naturopatía y Bioterapia (APENB), nos cuenta en qué consiste esta práctica.

"Hablar de reflexología es similar a hablar de los distintos métodos de tratar la salud de forma no invasiva, que son mitad ciencia, mitad arte. Es hablar de los beneficios que una condición fisiológica nos aporta si somos capaces de comprender cómo funciona y cómo aplicarla para nuestra ventaja", explica la experta.

"El cuerpo humano se encuentra reflejado como un holograma en diferentes partes del propio cuerpo. Es decir, encontrarás el reflejo del corazón (órgano) en diferentes partes del pie, de la mano, del rostro, de la lengua, etc.", destaca Adela Carrasco.

La naturóloga apunta que estas conexiones "se establecieron durante nuestra etapa embrionaria" y que, tanto nuestra piel como nuestro cerebro "formaron parte de la misma célula madre".

"De ahí se desprende la extensa red de terminaciones nerviosas que informan al cerebro de lo que ocurre", destaca la profesional. Entre una de las funciones de las terminaciones nerviosas se encuentran los reflejos.

"Son respuestas involuntarias a un estímulo y son predecibles (porque sabemos qué va a pasar), específicos (porque producen un efecto concreto y no otro) e intencionados (porque siempre se producen con una finalidad, buscan algo)", define Carrasco.

Beneficios históricos

La reflexología manual tiene múltiples beneficios, entre los que Deusto Salud destaca:

Mejora la movilidad, lo que es útil en enfermedades como la artrosis o la artritis.

Alivia el dolor de las manos en enfermedades como la artritis crónica de la mano

Relaja toda la musculatura de las manos.

Mejora la rigidez de tendones y nervios de toda la zona de brazo y mano lo que ayuda mucho en enfermedades como el túnel carpiano.

Disminuye los calambres en los brazos y las manos provocados por artritis o por la realización de tareas repetitivas como escribir con el ordenador o todo tipo de trabajos manuales, que suelen influir a la hora de padecer de túnel carpiano.

Mejora la circulación sanguínea de las extremidades superiores.

"No tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, se apoya en nuestra programación genética y está avalada por la experiencia de millones de usuarios a lo largo de la historia y por qué no, de la prehistoria humana", declara Adela Carrasco.

"Tenemos litografías del Antiguo Egipto que nos muestran el masaje en manos y pies. De todos los beneficios que aporta consideramos espectacular su acción ante infecciones sobre todo respiratorias. Ya se trate de infecciones víricas o bacterianas: gripes, resfriados, amigdalitis, etc. Se resuelven en tiempo récord y sin infecciones oportunistas. Además, para el resto de las dolencias es un apoyo invaluable", advierte la responsable del Área de Reflexología de la APENB.

Sin embargo, Carrasco advierte que no puedes practicarla por tu cuenta sin experiencia previa: "Ciertamente hace falta tener un conocimiento de la aplicación de la reflexología. Es difícil usarla si el reflexólogo desconoce o no tiene noción de las funciones fisiológicas y la localización anatómica de los órganos en el cuerpo humano. La reflexología no es una aplicación ciega, lo ideal es un entrenamiento por alguien conocedor de esta disciplina".

No obstante, la profesional concluye que "cualquiera puede disfrutarla: niños, ancianos, enfermos, sanos… no existen limitaciones. No es difícil de aprender ni complicada de aplicar".

