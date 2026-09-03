Pablo Romo publica 'El verano de tu vida', su segundo EP: pérdida, deseo y pop rock de los 2000

La banda presentará sus cuatro nuevas canciones el 17 de septiembre en Maravillas Club de Madrid, acompañada por el grupo invitado Tegus.

Hay veranos llenos de acontecimientos y otros en los que aparentemente no sucede nada. Sin embargo, estos últimos también pueden dejar una huella difícil de borrar.

De una etapa marcada por la soledad, el aburrimiento y el desconsuelo nace 'El verano de tu vida', el segundo EP de Pablo Romo. Un trabajo que transforma una experiencia íntima en cuatro canciones cargadas de emoción.

"'El verano de tu vida' nace de uno de esos veranos en los que parece que no pasa nada, pero por dentro te está pasando absolutamente todo", explica Pablo Romo, vocalista y guitarrista de la banda.

"Es un disco sobre la pérdida, el desconsuelo y sobre intentar encontrar señales cuando no sabes muy bien qué hacer contigo mismo", continúa el músico.

Pablo Romo presenta ‘El verano de tu vida’ en Madrid. Cedida

En este proyecto, el verano deja de ser únicamente una estación para convertirse en un estado emocional. Es ese periodo en el que las vivencias parecen más intensas y cualquier encuentro puede adquirir una importancia inesperada.

La banda mira hacia el pop rock de los años 2000 para construir el sonido del EP. Los pianos, las guitarras afiladas y las melodías pegadizas sirven de base para unas composiciones atravesadas por la nostalgia.

El resultado combina la energía del rock con una sensibilidad abiertamente queer. El grupo recupera algunas referencias de aquella década, pero las adapta a su propio universo artístico.

"Queríamos recuperar ese sonido del pop rock de los 2000, pero llevarlo a nuestro universo y a nuestra forma de entender la música", señala Romo.

"Son canciones muy emocionales, para cantar demasiado alto y sentirlo todo más de la cuenta", añade el vocalista.

'El verano de tu vida' incluye cuatro temas: 'Piscina olímpica', 'Segundo premio', 'Estrella del porno' y 'Campeón de España'.

Las canciones recorren emociones como el amor, el deseo, la obsesión y el fracaso. También abordan la dificultad de construir una identidad propia frente a las expectativas ajenas.

Cuatro historias emocionales

'Piscina olímpica' se adentra en la resistencia a aceptar el final de una relación. La canción habla de mantener el contacto y seguir remando a contracorriente cuando un amor ya se ha terminado.

El tema refleja también la huella física y emocional que puede dejar otra persona. Una presencia que permanece en el cuerpo y en la memoria mucho después de la despedida.

'Segundo premio' funciona como una declaración de intenciones dedicada a quienes alguna vez sintieron que ocupaban un lugar secundario.

Con un sonido elegante y pegadizo, la canción reivindica a quienes no necesitan ganar para resultar inolvidables. Porque emocionar o inspirar no siempre depende de recibir un reconocimiento.

El deseo se convierte en fantasía pop en 'Estrella del porno'. Su protagonista aparece como una estrella fugaz capaz de deslumbrar antes de desaparecer.

La banda lleva esa atracción inalcanzable a un terreno provocador y delirante. Guitarras, elementos glam y un estribillo hipnótico acompañan una historia sobre querer a alguien que probablemente nunca podrá tenerse.

El precio de triunfar

'Campeón de España' cierra el EP con su relato más personal y autobiográfico. La canción reflexiona sobre el éxito, la identidad y el coste de satisfacer las expectativas de los demás.

El tema cuestiona el verdadero significado de ganar. Especialmente cuando alcanzar una meta exige alejarse de uno mismo y perseguir una versión personal impuesta desde fuera.

Pablo Romo es una banda madrileña de indie rock integrada por Pablo, a la voz y la guitarra; Adrián, al bajo y el piano; Jorge, a la guitarra; y Javi, a la batería.

Su propuesta une la fuerza más cruda del rock con una estética queer, glam y nostálgica. En sus canciones, las experiencias íntimas conviven con una puesta en escena deliberadamente extravagante.

El proyecto surgió en Los Palomos, uno de los festivales queer más emblemáticos de España. Desde entonces, ha presentado su directo en distintos escenarios de Madrid y Barcelona.

En la capital ha pasado por espacios como Fotomatón, Café Berlín, Independence Club y Sala Vesta. En Barcelona ha actuado en salas como Heliogàbal y Razzmatazz.

Su música también ha sonado en Radio 3, TV3, Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión. Además, sus lanzamientos han entrado en listas editoriales de Spotify como Fresh Indie.

Presentación en Madrid

Pablo Romo presentará 'El verano de tu vida' en directo el próximo 17 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en Maravillas Club de Madrid.

El concierto servirá para despedir el verano —o para volver a abrirlo— a través de cuatro canciones concebidas para cantar muy alto y sentirlo todo más de la cuenta.