Vuelve Villa Ahora, el pueblo de Ron Barceló que celebra su día grande el 25 de septiembre en Madrid

La cita recupera el espíritu de las verbenas con música, gastronomía y sorpresas para despedir el verano por todo lo alto.

Las fiestas de pueblo tienen algo difícil de replicar: verbenas, reencuentros con amigos, música hasta bien entrada la noche y esas cenas y recenas que terminan convirtiéndose en algunos de los mejores recuerdos del verano.

Con esa idea regresa Villa Ahora, la iniciativa de Ron Barceló que recreará por segundo año consecutivo el ambiente de una auténtica fiesta popular en Madrid.

La cita tendrá lugar el próximo 25 de septiembre de 2026 en una ubicación secreta de la capital, que durante unas horas se transformará en un particular pueblo preparado para recibir a 700 personas.

Bajo el lema 'Toca pueblo', la marca quiere trasladar hasta Madrid algunos de los elementos más reconocibles de las celebraciones tradicionales y recuperar el ambiente de las verbenas justo cuando el verano llega a su fin.

Una fiesta para 700 personas

Villa Ahora nace como una reinterpretación de las fiestas populares de toda la vida, combinando música, gastronomía, sorpresas y diferentes actividades durante toda la jornada.

La propuesta está pensada tanto para quienes acostumbran a regresar cada verano a su pueblo como para aquellos que nunca han tenido uno al que volver durante las vacaciones.

"Sabemos que el verano y las fiestas de pueblo son el momento del año donde más recuerdos se generan: los reencuentros, las orquestas, las recenas...", explica Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló.

La responsable señala que con Villa Ahora quieren trasladar ese sentimiento a quienes no tienen la posibilidad de vivir habitualmente este tipo de celebraciones.

"Hemos llevado el espíritu 'viveahorista' a un formato aún más divertido, interactivo y participativo. Estamos deseando abrir las puertas de Villa Ahora 2026 para recibir a los 700 nuevos habitantes", añade.

Cómo conseguir una invitación

Para acceder a la celebración será necesario conseguir previamente una invitación a través de las diferentes acciones organizadas por Ron Barceló.

Desde el 10 de agosto hasta el 15 de septiembre, la marca mantiene activo un minijuego interactivo en su página web con el que los participantes pueden optar a una invitación doble.

La mecánica consiste en identificar diferentes objetos relacionados con el imaginario de los pueblos que aparecen en pantalla, como tractores, bombos, boinas o farolillos.

Cada acierto permite sumar puntos, mientras que los errores restan una de las tres vidas disponibles. Los jugadores que obtengan las mejores puntuaciones podrán conseguir entradas para asistir acompañados.

Además, Ron Barceló repartirá nuevas invitaciones mediante diferentes dinámicas en su perfil de Instagram durante las próximas semanas.

A través de estas acciones en redes sociales también será posible conseguir invitaciones triples, así como conocer algunos de los invitados que participarán en la celebración.

Qué incluye la experiencia

Las personas seleccionadas podrán desplazarse hasta la ubicación secreta mediante transporte organizado de ida y vuelta desde diferentes puntos del centro de Madrid, según ha informado la organización.

Una vez allí, los asistentes tendrán incluida la cena, la recena y las consumiciones durante la celebración, además de las actividades y actuaciones previstas dentro de Villa Ahora.

La ubicación exacta del evento se mantiene por el momento en secreto. El 25 de septiembre, sus 700 habitantes podrán despedir el verano entre música, comida y una particular versión de las tradicionales fiestas de pueblo.