Nevalia 2026 regresa a Formigal con una condición inesperada: para ir, hay que escribir una carta a mano

Nevalia 2026 vuelve a Formigal y este año solo podrás conseguir tu pase escribiendo una carta a mano y enviándola por correo postal.

En un mundo dominado por el scroll infinito, las stories que desaparecen en 24 horas y los mensajes que se envían en segundos, Ron Barceló ha decidido dar un giro inesperado. La quinta edición de Nevalia no se consigue con un formulario online ni con un mensaje directo.

Para vivir la experiencia après-ski más esperada del invierno hay que hacer algo casi revolucionario en 2026: coger papel y boli, escribir una carta a mano y enviarla por correo postal.

Del 5 al 8 de marzo, la estación de Aramón Formigal-Panticosa volverá a convertirse en el epicentro de Nevalia 2026, la brand experience invernal impulsada por Ron Barceló que combina nieve, música y fiesta en un formato diseñado para vivirlo intensamente.

Cuatro días en la nieve que van mucho más allá del esquí

Nevalia no es solo esquí ni solo snow. Es una experiencia de cuatro días donde el deporte es el punto de partida y el resto del programa construye el recuerdo.

Durante la cita, más de 200 personas formarán parte del evento, entre ellos creadores de contenido, actores y artistas que ya han convertido esta experiencia en una fecha marcada en rojo en el calendario invernal.

La estación de Aramón Formigal-Panticosa acogerá fiestas temáticas, showcases, un cartel musical de altura y distintas activaciones que se repartirán por varios puntos estratégicos de la estación del Pirineo aragonés.

El programa se irá desvelando progresivamente en las próximas semanas, manteniendo el factor sorpresa como parte esencial del concepto.

Nevalia Postal: nada de IA ni atajos digitales

La gran novedad de esta edición es su mecánica de participación. Bajo el concepto “Nevalia Postal”, la organización desafía a la generación de la inmediatez.

No habrá copy-paste. No habrá inteligencia artificial. No habrá mensajes rápidos ni respuestas automáticas. Aquí gana quien mejor lo cuente.

Para conseguir uno de los pases triples, los aspirantes deberán escribir a mano una carta dirigida a Roni, explicando por qué merecen formar parte de Nevalia 2026.

Se premiará la creatividad, la originalidad y la capacidad de transmitir ganas reales de vivir la experiencia. La propuesta rompe deliberadamente con la lógica digital y recupera el valor del tiempo y la dedicación.

Cómo enviar la carta y hasta cuándo se puede participar

Las cartas podrán enviarse por correo postal al apartado de correos 3010, 28003 de Madrid.

También se podrán depositar en buzones especiales de Nevalia que se instalarán en distintos puntos clave de España. Uno de esos buzones estará en las propias pistas de Aramón Formigal-Panticosa.

El plazo para participar estará abierto entre el 26 de enero y el 19 de febrero de 2026.

Toda la información detallada sobre el proceso, condiciones y localización de los buzones está disponible en la web oficial, donde se resolverán las dudas de los participantes.

En esta edición no gana el más rápido. Gana quien mejor se exprese.

Qué incluye la experiencia Nevalia 2026

Los seleccionados vivirán cuatro días en Formigal con alojamiento en el Hotel Snö Aragón Hills, situado en la propia estación.

La experiencia incluye desplazamientos y forfait para esquiar durante los días del evento.

También contempla la invitación a todas las fiestas organizadas por Ron Barceló, incluyendo el icónico espacio Marchica, además del acceso al resto de eventos previstos durante la experiencia.

A ello se sumarán sorpresas que la organización irá desvelando a medida que se acerque la fecha.

Una experiencia consolidada en su quinta edición

Nevalia alcanza en 2026 su quinta edición, consolidándose como una de las citas privadas más reconocibles del invierno.

La propuesta mantiene su esencia: combinar nieve, música y comunidad en un entorno exclusivo donde el formato cerrado permite una experiencia más inmersiva.

Frente a los grandes festivales masivos, Nevalia apuesta por un modelo de convivencia y programación concentrada que mezcla deporte, entretenimiento y lifestyle en un mismo espacio.

El hecho de que este año la mecánica obligue a detenerse, pensar y escribir a mano encaja con esa filosofía de vivir la experiencia sin prisas y con intención.

Una invitación a bajar el ritmo

En plena era de la hiperconectividad, Nevalia 2026 convierte la carta manuscrita en símbolo.

No es solo una forma de seleccionar asistentes. Es una declaración de intenciones.

En un entorno donde todo se mide en clics y velocidad, la marca propone frenar, dedicar tiempo y contar una historia con palabras propias.

Del 5 al 8 de marzo, la nieve de Formigal volverá a ser el escenario de cuatro días de música, fiesta y deporte.

Pero antes, hay que sentarse a escribir.