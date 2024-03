Así es el truco del agua oxigenada para corregir los plásticos amarillos que está triunfando

Resulta increíble pensar que puedas recuperar aquellos aparatos de tu casa que se habían desgastado por el paso del tiempo o por la exposición al sol. Pero sí, y de una forma muy económica y rápida.

Simplemente necesitarás: agua oxigenada en crema, papel film transparente y un pincel. Otros materiales opcionales, que muy probablemente tendrás en casa, son los guantes, con los que evitarás manchas o irritaciones, papel y el limpiador que uses habitualmente.

En primer lugar, limpias la superficie que quieres corregir, como ya hemos mencionado, con el limpiador que acostumbras. Una vez que no quede ningún resto de mancha o polvo, arrojas el agua oxigenada en crema en un cuenco cuidadosamente y sin inhalarlo.

Es entonces cuando con el pincel cubres toda la superficie con mucho cuidado y sin tocar otro tipo de materiales que no sean plásticos y que puedan dañarse. Una vez cubierto, pones el papel film de plástico encima del aparato, en cantidad, que quede totalmente tapado.

Y ya solo queda esperar y que la magia suceda, en menos de 24 horas quedará irreconocible. Simplemente retira el papel film y con un trapo de microfibra y agua limpiarás los restos de agua oxigenada.

Si no estás conforme con el resultado, y lo quieres aún más blanco es tan sencillo como repetir el proceso las veces que necesites.

Otros usos muy efectivos

El blanqueamiento de aparatos no es el único uso que le puedes dar al agua oxigenada. También resulta muy útil para estos dos tipos de manchas.

Es muy común que con los años hayas podido manchar el colchón y que no hayas sabido como eliminar esa mancha. Pero no te preocupes, no tendrás que comprar otro colchón, simlemnte sigue estos pasos que te contamos.

Mezcla la misma cantidad de jabón líquido para platos y de agua o crema oxigenada, viértelo en un bote difusor y aplícalo en la mancha. Entonces, rocías en cantidad sobre ella y esperas 10 minutos, pasas un cepillo y frotas durante dos minutos y la mancha habrá desaparecido.

Deja tus camisetas como nuevas en 10 minutos

Podríamos decir que el tiempo es el principal culpable del consumismo y de las típicas frases 'se ve feo', 'está ya muy viejo hay que comprar otro', pero antes de hacerlo intenta darle otra vida y que puedas disfrutarlo unos años más.

Las camisetas blancas, convertidas en amarillo sucio, son el principal enemigo de las it girls, soluciónalo con este truco.

Vierte en un barreño con agua tibia una taza de agua oxigenada y bicarbonato, frota suavemente la prenda con el agua, y deja reposar la prenda dentro del barreño durante un minuto y listo.