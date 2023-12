Estas son las respuestas para 'clavar' cualquier entrevista de trabajo, según Harvard

¿Quién no se ha enfrentado a una entrevista de trabajo? ¿Y quién no se ha quedado, alguna que otra vez, en blanco ante una de esas preguntas que se suponen sencillas pero que nos cuestan responder? Es una sensación muy desagradable que puede, incluso, llegar a minar nuestra autoestima.

Y es que, a pesar de que la búsqueda de empleo siempre implica procesos de selección y entrevistas, normalmente no se nos prepara adecuadamente para sortear estas pruebas sin dificultad. Por eso, desde la publicación Harvard Business Review, de la prestigiosa universidad estadounidense, nos 'echan un cable'. En un artículo, la experta en desarrollo profesional Vicky Oliver nos explica cómo salir airosos de las 8 preguntas más comunes en las entrevistas de trabajo. Estas son sus principales ideas:

Cuando estás palabras salen de la boca de un entrevistador, toca pensar en cómo hacer que la historia de tu vida y tu experiencia laboral se convierta precisamente en eso, en una historia. Según el Harvard Business Review, eso es lo que quieren escuchar los entrevistadores.

Para ello, recomiendan, debes empezar tu historia con un arranque que enganche, un nudo "cautivador" y un desenlace que deje claro que eres la persona perfecta para el puesto. La clave, dicen, es hablar de un caso específico que te haga apropiado para el empleo que quieres y compleméntalo con un repaso de tu educación.

En la narración, aconsejan, "relaciona la manera en que tu formación académica, tu pasión por la profesión (o la industria o sector en el que quieres trabajar) y tu experiencia laboral te convierten en la persona adecuada". Además, insisten, no hay que olvidarse de mencionar los desafíos y situaciones complejas por las que hayas tenido que navegar.

Oliver nos pone, incluso, un ejemplo de una respuesta perfecta: "Vengo de una ciudad pequeña donde las oportunidades son limitadas. Como las buenas escuelas no eran la norma, complementé mi formación con cursos online. Y ahí es donde aprendí a programar. Me encantó, así que acabé certificándome. Después de conseguir mi primer empleo como programador de front-end, continué formándome en lenguajes front-end y back-end y las herramientas más avanzadas".

Es una pregunta sencilla, pero ¿cómo responderías? Lo que quieren saber desde la compañía es si seguías previamente su actividad, si llegaste a la oferta por casualidad o si un conocido te la recomendó. Si este último es tu caso, házselo saber al entrevistador, tanto tú como la persona que te habló del puesto ganaréis puntos.

Oliver recomienda, además, que si no conocías la empresa antes de ver la oferta, seas sincero y te muestres "entusiasmado" con lo que has descubierto sobre ella.

Cuidado con esta pregunta, porque lo que buscan los entrevistadores es ver si encajas con la cultura empresarial o no. Así que la clave es informarse antes sobre su forma de hacer las cosas. Si en la web de la compañía hablan de una estructura horizontal en la que prima la colaboración y la autónoma, esas deben ser las palabras clave que dejes caer durante la charla.

Desde el Harvard Business Review ponen un ejemplo: "Me gustan los entornos de trabajo en los que el ritmo es rápido, porque siento que estoy aprendiendo y creciendo constantemente. Eso sí, me crezco con el trabajo en equipo, ayudando al resto del equipo a alcanzar un objetivo colectivo en lugar de competir".

Según el Harvard Business Review, lo que quieren saber las empresas con esta pregunta es si eres capaz de capear los temporales o sucumbes a la presión. La habilidad de mantener la calma en situaciones estresantes es, según la publicación, "un talento muy apreciado", escribe Oliver.

Para responder a esta pregunta puedes dar un ejemplo en el que se hizo el caos pero tú mantuviste la calma. Si aún estás en proceso de desarrollo de esta habilidad, aconsejan que lo admitas y que asegures que, con la práctica, serás capaz de hacerlo.

Y ponen un ejemplo de respuesta ideal que viene a ser tal que así: "Soy consciente de que siempre habrá situaciones estresantes y, sin duda, a lo largo de mi carrera he aprendido a capearlas. Creo que cada vez soy mejor lidiando con la presión. Cada experiencia me enseña algo nuevo. En mi último puesto, por ejemplo, mi equipo no estaba desarrollando el lanzamiento de un producto de acuerdo al plan. Y en vez de señalar con el dedo, lo que hice fue dar un paso atrás, respirar e idear una nueva estrategia con el equipo".