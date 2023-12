Los secretos para que las fiestas navideñas no te pasen factura físicamente, en palabras de experta

Las fiestas de fin de año suelen ser sinónimo de excesos y descontrol. Pese a ser unos días contados, no tienen por qué suponer una renuncia total al ejercicio. De hecho, la práctica deportiva puede ser una gran aliada en estas fechas.

[Cuatro consejos para que las comidas y cenas de Navidad sean saludables: lo dice la experta en nutrición]

Así nos lo confirma Sara Álvarez, cofundadora creadora del método RETO48, quien brinda consejos clave para mantener una rutina deportiva eficaz. Que las fiestas no pasen factura a tu cuerpo.

¿Por qué practicar?

Al trajín que roba horas a la agenda hay que sumar el superávit calórico de estas fechas. un entrenamiento constante siempre será lo óptimo para nuestra salud física y mental, porque un parón tendría estás consecuencias, recuerda la experta.

"Notarás que tu organismo se va estancando y perderás fuerza, resistencia, flexibilidad, se reducirá el rendimiento general en tu día a día y estarás más irascible puesto que dejarás de producir serotonina endorfinas y dopamina, hormonas que influyen directamente en nuestro estado de ánimo", añade Sara Álvarez. A esto hay que sumar que te costará volver a introducir en tu día a día el ejercicio y en lugar de hacerlo con ganas, notarás cierta pereza.

Los mínimos clave

Si bien, a veces nos es difícil mantener el mismo ritmo al que entrenamos normalmente, lo ideal es por lo menos hacerlo 3 veces por semana. "Si resulta imposible durante una hora, hay que recordar que siempre es mejor hacer 3 bloques de 20 minutos durante el día o 30 minutos de alguna actividad cardiovascular, caminatas a paso rápido, salir a correr o una clase de HIIT, o de fuerza con sus debidas series y repeticiones", recomienda la experta.

Excesos controlados

No, las Navidades no empiezan el 15 de diciembre, ni terminan el 7 de enero. Como nos recuerda Álvarez, "realmente son solo 4 días festivos (24, 25, 31 y 6). Así que lo ideal es, disfrutar en las comidas o cenas importantes, y el resto del tiempo seguir con nuestra rutina habitual tanto de entrenamiento como de alimentación.

De ese modo, cuando acabe la Navidad no te va a costar nada, ya que no habrás cogido peso, no habrás perdido hábitos y podrás continuar con tu día a día como antes de las navidades".

Compensar no siempre funciona

Seguro que la has cumplido más de una vez, pero como recomienda la experta, "lo mejor es no compensar los excesos. Es decir, si hoy es Nochebuena y vas a cenar más, no intentes reducir ingesta el resto del día, puesto que llegarás con más hambre y comerás más cantidad".

¿Parón obligado?

"Si por algún motivo tuviste que hacer un parón, no te desanimes, el cuerpo tiene memoria, y retomar nuestro entrenamiento será más fácil. Si ya tenías el hábito y la constancia adquiridos no supondrá un problema", asegura la entrenadora.

Aplicaciones útiles

Si el problema no es la falta de ganas, sino que no tienes a mano un gimnasio donde continuar con tu rutina habitual, hay plataformas como RETO48 ON DEMAND que se adaptan a tu entorno y a cada situación y te permite realizar el entrenamiento en cualquier lugar y en el horario más adecuado para ti, además de ofrecerte rutinas con diferente duración, desde 20 hasta 60 minutos, concluye la experta.

Otra app recomendable: ActivityTracker permite marcar objetivos caminando o corriendo. Lleva un recuento de las calorías que se queman y los kilómetros recorridos. Así, poco a poco, irá monitoreando el progreso para motivarte, y moverse no será nunca más un propósito sin tachar en la lista.

Sigue los temas que te interesan