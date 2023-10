La lista de frutas típicas del otoño que te ayudarán a fortalecer sistema inmune esta temporada

El otoño ha llegado, y con él, un abundante escaparate de frutas que no solo son deliciosas, sino también beneficiosas para proteger nuestra salud. En esta temporada marcada por los colores anaranjados y tierra, la caída de las hojas y la progresiva bajada de temperaturas, es crucial fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya que nos enfrentamos a resfriados y gripes típicos de esta época.

Para ello, las frutas propias de los meses otoñales son una excelente forma de hacerlo. Y es que estas están repletas de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales, que nos ayudarán a cuidar de nuestro organismo de una manera natural y respetuosa. Por ello, te presentamos algunas de las frutas que te ayudarán a mantener tus defensas en óptimas condiciones para hacer frente a los próximos meses.

Manzanas

Las manzanas son una fruta icónica del otoño, y son ricas en vitamina C, un poderoso antioxidante que estimula la producción de glóbulos blancos, responsables de combatir las infecciones. También contienen fibra, que es beneficiosa para la salud intestinal, un componente clave de un sistema inmunológico saludable.

Peras

Al igual que las manzanas, las peras son una excelente fuente de vitamina C y fibra. Además, contienen vitamina K, que es esencial para la función adecuada del sistema inmunológico y la coagulación sanguínea.

Uvas

Las uvas, especialmente las de color rojo o morado, son ricas en antioxidantes como el resveratrol, que se ha asociado con beneficios para la salud del corazón y la función inmunológica. También proporcionan vitamina C y manganeso, que son esenciales para la salud inmunológica de nuestro organismo.

Granadas

Esta fruta otoñal es una potencia en términos de antioxidantes. Las granadas contienen polifenoles que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger las células del estrés oxidativo. Además, son una fuente significativa de vitamina C y vitamina K.

Kiwi

Aunque no es nativo del otoño, el kiwi está ampliamente disponible durante esta temporada y es una excelente fuente de vitamina C, vitamina K y fibra. Su alto contenido de vitamina C lo convierte en un aliado valioso para ayudarnos a combatir los virus propios de la temporada.

Calabaza

Si bien técnicamente es una baya, la calabaza es un alimento otoñal por excelencia. Está repleta de vitamina A, que es esencial para la función adecuada de las células inmunológicas y para mantener la integridad de las membranas mucosas que actúan como la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos.

¿Has tomado nota? Para los próximos tres meses otoñales aprovecha al máximo los numerosos beneficios de estas deliciosas frutas. Ya sea junto con frutos secos, yogur, papillas, zumos naturales o batidos, ensaladas o cremas, estas te ayudarán a fortalecer el sistema inmunológico. Tanto tú como los tuyos podréis mantener a raya las enfermedades y disfrutar de un otoño saludable.

