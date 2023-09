Así es el chef más pequeño del mundo: tu plato es más grande que él

Imagina llegar a un restaurante, sentarte a la mesa y que un pequeño cocinero de no más de seis centímetros, cual Pulgarcito, se ponga a cocinarte directamente en el plato. No, no es ciencia ficción. Tampoco es una invención. Según cuenta la leyenda, este petit chef nació en Marsella allá por abril del 2015 y se quedó así de chiquitín.

Pero quienes han probado sus platos dicen de él que convierte la cena en toda una experiencia culinaria. Y es que eso es, precisamente, Le Petit Chef. En España, lo podemos encontrar en el Hard Rock de Tenerife, pero cada noche vuelva como Papá Noel para llegar a otras 44 ubicaciones en todo el planeta.

Los artífices detrás de este minicocinero son Filip Sterckx y Antoon Verbeeck, directores artísticos de Skullmapping. Y gracias a la última tecnología 3D Proyection Mapping son capaces de personalizar las imágenes del chef y contar una historia a través de tu propia comida.

El espectáculo combina música temática, accesorios y un menú de cuatro platos que realiza este pequeño chef que cobra vida en tu mesa para cocinarte.

El menú

El menú, que en España cuesta 95 euros por persona para los adultos y 35 euros para los niños, consta de cuatro platos. Un entrante de burrata de búfala, rúcula, tomates cherry, pesto, piñones y esferas de albahaca. Un primero compuesto por langosta, aceite de oliva virgen extra, ajo, huevas de Tobiko, hojas tiernas, granada, vinagre de lima, crema de té verde con salicornia ahumada y perlas de limón. Un segundo con solomillo de pasto, patatas baby salteadas, minizanahorias y broccolini, salsa española. Y un postre de crème brûlée de vainilla.

Además, hay una opción vegana en el que el primero se convierte en una parrillada de miniverduras y setas. Y el segundo en fettuccine, verduras, aceite de oliva virgen, ajo y perejil.

Para los niños, los platos cambian un poco. De entrante, pueden disfrutar de una ensalada capresse con queso mozarella, tomate cherry tricolor, rúcula, salsa pesto y piñones. De primero, gnocchi de papa con caviar de trufa y salsa parmesano. Un pollo al grill con papas salteadas con romero de segundo, y un flan de chocolate negro y helado de vainilla de postre.

Para acabar la velada, el menú incluye una copa de cava en la terraza del Hard Rock.

