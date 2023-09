La IA, ¿puede con todo? Así ha planificado una familia su viaje de 6 meses por todo el mundo

Michael Motamedi y Vanessa Salas acababan de tener una hija. Las prioridades habían cambiado, pero lo que no querían que variara era su forma de ser. Querían mantenerse fieles a las personas que eran. Por eso, cuando su hija cumplió los 18 meses, decidieron embarcarse en un viaje de seis meses por todo el mundo y sería la inteligencia artificial la que decidiera dónde irían.

“El hecho de que ahora sea padre no significa que usaré zapatos terapéuticos blancos, vaqueros que no me quedan bien y polos de color salmón”, señala Motamedi en su página web. “En realidad, todo lo contrario. Planeo vivir a lo grande. Quiero darle un ejemplo a mi hija, quiero que disfrute de la vida”.

Por ello, en junio, la pareja decidió dejar en manos de GuideGeek, un chatbot que hace las veces de guía de viajes, para que decidiera qué país visitar o qué restaurantes probar. La única variable fija es que cada destino fuera de un mes, para poder sumergirse por completo en la cultura del lugar. “Y, normalmente, eso significa horas de investigación, desplazamientos incesantes y cientos de llamadas telefónicas”, indica Motamedi.

El primer destino que escogió el chatbot para la familia, que documentará todo el proceso para una nueva serie online que se llamará No Fixed Address (Sin dirección fija), fue Marruecos. Durante este primer mes, vivieron durante dos semanas en Marrakech y otro par de semanas en Fez.

Ahí, dejaron a elección de la aplicación la planificación de varias jornadas. Por ejemplo, en Marrakech, decidieron dejar en manos de GuideGeek la planificación de un día perfecto. Aunque esto sea, tal y como reconoce el propio Motamedi, algo extremadamente subjetivo y que puede variar mucho entre diferentes personas.

El primer plan para la mañana fue un paseo en globo por el desierto marroquí para ver el amanecer en las montañas del Atlas. Después, la IA recomendó ir a la Casa de la Fotografía de Marrakech. Para almorzar, el chatbot sugirió comer en la propia azotea de la Casa de la Fotografía. Ahí, señala Motamedi, tuvieron una de las mejores comidas de todo el viaje.

Por la tarde, fueron a un jardín secreto y cenaron en Le Tobsil, un restaurante íntimo y recogido de comida tradicional marroquí. Finalmente, para terminar el día, la última parada fue Cafe Arabe, una terraza con una vista panorámica a toda la ciudad. Una experiencia que Motamedi calificó como perfecta, ya que pudo conocer la ciudad por arriba, por dentro y desde una amplia panorámica.

La segunda parada de esta aventura fue España. Y nada más aterrizar en Barcelona, señaló en un vídeo publicado en Instagram, Motamedi se enamoró por completo de la ciudad por la comida y la gente. Una de las cosas que más le llamaron la atención fueron las conservas, por lo que decidió iniciar una serie improvisada de vídeos: 30 días comiendo conservas de pescado diferentes.

Ahora, tras un mes en nuestro país, Motamedi ha seguido su viaje en París (Francia), donde en vez de conservas, está centrando su mirada en los quesos. Según cuenta en su último vídeo, ya lleva más de 50 quesos catados.

¿Una confianza ciega?

A pesar de que Motamedi y su familia confían en una IA para planificar su viaje, su madre, contó a Business Insider, estaba completamente aterrorizada por dejar que un chatbot planeara su viaje de medio año. No obstante, sabe que las IA pueden cometer errores y, por tanto, no piensa seguir ciegamente todos los consejos. “Mi familia es lo primero, solo porque Google Maps me diga que vaya a la izquierda y vea un lago delante de mí, no significa que vaya a meterme en ese lago”, señaló a Business Insider.

Lo que sí tiene claro es que va a ser una experiencia de la que no se va a arrepentir. “Soy un verdadero creyente de que todas las decisiones deben tomarse teniendo en cuenta a dos personas. ¿Mi yo más joven estará orgulloso y mi yo futuro estará agradecido? Si puedo responder esas dos preguntas correctamente, entonces sé que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto”, concluye.

