Cuál es el mejor día de la semana para comprar los billetes de avión

Se solía decir que el martes era el mejor día para comprar los billetes de avión para obtener las mejores ofertas. Pero ya no es así. Hace una década, señalan desde Forbes, las aerolíneas lanzaban normalmente nuevas ofertas los martes y solían igualar los precios de sus competidores. Por desgracia, los martes ya no son siempre los días de las ofertas y las compañías no siempre igualan los precios de sus competidores.

De hecho, según un estudio reciente realizado por el comparador Expedia y Airlines Reporting Corporation (ARC), el día más barato para reservar los vuelos es el domingo. O, al menos, así ha sido durante los últimos cuatro años. Al contrario, los peores días serían el jueves y el viernes. No obstante, advierte el estudio, no existe una garantía de que se vaya encontrar el precio más bajo con esta premisa.

Hoy en día, son sofisticados algoritmos los que controlan la fluctuación de los precios. “Busco y reservo vuelos regularmente y he encontrado grandes ofertas todos los días de la semana”, explicó Phil Dengler, fundador de The Vacationer a CNN. “Los precios de los vuelos dependen de algoritmos complejos y el día de la semana no es uno de los factores”.

Lo que aún importa, apuntan los expertos, es el día de la semana para volar y con cuánta anticipación se compran los billetes de avión. En este sentido, ser lo más flexible posible nos puede ahorrar mucho dinero, ya que los precios de los vuelos varían según la demanda.

El estudio de ARC y Expedia descubrió que comenzar un viaje un jueves o un viernes puede reducir los costes hasta en un 10%. Al contrario, el día más caro, según el documento, para empezar el viaje es el domingo. “Elegir las fechas de viaje antes de mirar los precios de los vuelos casi siempre conduce a que pagues más de lo necesario”, aseguró Dengler.

¿Con qué antelación?

La regla general es comprar con al menos tres semanas de antelación, aunque un informe de CheapAir recomienda reservar los vuelos entre 45 y 70 días antes. Y es que, según afirmó Hayley Berg, economista de la aplicación de viajes Hopper, a Reader's Digest, “los precios aumentan en las dos semanas previas a la salida de un vuelo, aumentando un 25% a dos semanas y otro 30% en la semana final”.

En el caso de los viajes internacionales, según Expedia, este periodo podría retrasarse hasta los seis meses de anticipación. Con esto, el ahorro puede llegar a ser de un 10% en comparación con aquellos que compran los billetes dos meses antes de comenzar el viaje.

¿Vuelo directo o con escala?

Por lo general, tendemos a pensar que reservar vuelos indirectos, con una o dos escalas, son más baratos, pero no siempre son más convenientes que los vuelos directos. Factores como el establecimiento de una nueva ruta, volar en temporada baja o volar a un destino de negocios durante un fin de semana pueden juegan un papel importante y es posible obtener una gran oferta en un vuelo directo.

