Usar el cuchillo para comer tortilla y otros 9 errores de protocolo en la mesa

"Lo importante no es lo que se come, sino cómo se come" decía el filósofo Epicteto. El arte de la mesa se rige por un protocolo que, pese a algunos cambios en consonancia con la evolución de nuestra sociedad, sigue siendo vigente.

En almuerzo o cenas acompañadas, defiende un "saber estar" que aúna disfrute y consideración por los demás comensales. ¿Pero crees que dominas todas sus reglas? Repasamos 10 errores frecuentes del protocolo en la mesa:

La servilleta, a la izquierda : la servilleta, puede ir a la derecha o sobre el plato si es llano, nunca a la izquierda

: la servilleta, puede ir a la derecha o sobre el plato si es llano, nunca a la izquierda Cortar la tortilla con cuchillo : al igual que los huevos, las croquetas y otros manjares blandos o fáciles de cortar, el uso del cuchillo no procede

: al igual que los huevos, las croquetas y otros manjares blandos o fáciles de cortar, el uso del cuchillo no procede No juntar los cubiertos para realizar una pausa : s i queremos realizar una pausa mientras estamos comiendo, para conversar con los comensales, por ejemplo, es recomendable dejar los cubiertos "bocabajo" y formando un ángulo de unos 90º

: s queremos realizar una pausa mientras estamos comiendo, para conversar con los comensales, por ejemplo, es recomendable dejar los cubiertos "bocabajo" y formando un ángulo de unos 90º Doblar la servilleta tras la comida : es preferible dejarla tal cual sobre la mesa, sin una forma definida

: es preferible dejarla tal cual sobre la mesa, sin una forma definida Soplar un manjar demasiado caliente : el protocolo recomienda esperar para asegurarse de no quemarse

: el protocolo recomienda esperar para asegurarse de no quemarse Utilizar la cucharilla para todos los postres : es recomendable usar un tenedor para manjares menos líquidos

: es recomendable usar un tenedor para manjares menos líquidos Trocear el pan con cuchillo : se debe trocear con los dedos y a medida que lo vamos comiendo

: se debe trocear con los dedos y a medida que lo vamos comiendo Coger la copa de vino por el cáliz : procede sujetarlo por el tallo con las yemas de los dedos para no calentarlo

: procede sujetarlo por el tallo con las yemas de los dedos para no calentarlo Sazonar antes de probar : es fundamental esperar antes de echar sal o pimienta, en señal de respeto. De lo contrario, damos a entender que no estará a nuestro gusto de forma certera

: es fundamental esperar antes de echar sal o pimienta, en señal de respeto. De lo contrario, damos a entender que no estará a nuestro gusto de forma certera Regalar comida: es preferible una botella de vino o un ramo de flores

Otras consideraciones

Otros errores comunes están totalmente proscritos. Utilizar el móvil durante la comida, levantarse sin avisar, echarse mucha más comida que los demás comensales, apoyar los codos sobre la mesa o untar directamente el pan u otro alimento en una sopera, son solo algunos ejemplos.

Por el contrario, es deseable cortar con el cuchillo en la mano derecha y el tenedor en la izquierda (si el manjar no requiere cortes, se puede utilizar el tenedor en la derecha), limpiar discretamente sus labios con la servilleta antes de beber, mantener una postura erguida y llevar la comida a la boca, no la boca a la comida.

Se permite degustar algunos alimentos con las manos. Entre ellos, los canapés, las galletas, los sándwiches, los snacks o las frutas de pequeño tamaño que no requieren ningún corte, como las cerezas. Finalmente, la expresión "¡Buen provecho!" no es recomendable, aunque si un comensal la pronuncia, conviene contestar con una sonrisa.

¿Eres el anfitrión?

Si eres el anfitrión, ten en cuenta algunas pautas básicas a la hora de colocar la mesa: los platos se deben colocar a una distancia de entre dos y tres centímetros del borde de la mesa y los cubiertos a dos centímetros del plato y con una separación de dos centímetros entre ellos.

En cuanto al orden de los cubiertos, recuerda que debe ser el mismo que en el que han de ser utilizados, empezando por el que se encuentra más alejado del plato. Recuerda colocar tarjetas con los nombres de los comensales y alternar, siguiendo el protocolo, hombre y mujer.

