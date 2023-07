¿Cuáles son los repelentes naturales más efectivos contra los insectos?

La presencia de insectos suele incrementarse en verano. Mosquitos y avispas son algunos de los que se propogan durante la temporada estival, tanto fuera como dentro de casa. ¿Pero cómo enfrentarse a su presencia?

[El mejor remedio casero para eliminar la mosca negra]

Algunos factores pueden influir, por ejemplo, la calidad del suelo. "En ambientes calurosos y secos la calidad del suelo juega un papel muy importante. Por ello, es muy importante que el suelo este nutrido y enriquecido. Así, garantizamos que, además, de sobrevivir a las altas temperaturas, también sean más resistentes contra las plagas de insectos.

También se puede añadir una capa de mantillo, es decir, una alfombra de materia vegetal de unos 4-5 centímetros de grosor, que permitirá proteger el suelo del sol, lo mantendremos más fresco y evitaremos que la humedad se evapore", explican los expertos de Segway. Desde magasIN, te invitamos a descubrir otros repelentes naturales con los que enfrentarse:

La citronela : esta planta aromática es uno de los mejores repelente naturales de mosquitos por su potente aroma cítrico. Esencialmente cultivada en Asia y Latinoamérica, resulta fácil de conseguirla tanto en forma de planta, en sobres o en aceite esencial. Es útil tanto para evitar picaduras como desinfectarlas.

: esta planta aromática es uno de los mejores repelente naturales de mosquitos por su potente aroma cítrico. Esencialmente cultivada en Asia y Latinoamérica, resulta fácil de conseguirla tanto en forma de planta, en sobres o en aceite esencial. Es útil tanto para evitar picaduras como desinfectarlas. El eucalipto : el aceite de eucalipto, por su fuerte olor, es otro buen remedio. Puede aplicarse directamente sobre la piel o prepararlo como insecticida y colocarlo en varias estancias de la casa. Solo se tiene que mezclar el aceite con agua templada.

: el aceite de eucalipto, por su fuerte olor, es otro buen remedio. Puede aplicarse directamente sobre la piel o prepararlo como insecticida y colocarlo en varias estancias de la casa. Solo se tiene que mezclar el aceite con agua templada. La lavanda : esta preciosa flor morada es otra gran aliada. ¿Su ventaja? Cuenta con un olor muy agradable para el humano y es estética. Además, no es muy exigente a nivel de cultivo y tiene un efecto muy relajante. Es útil tanto en su versión plantada como en aceite esencial.

: esta preciosa flor morada es otra gran aliada. ¿Su ventaja? Cuenta con un olor muy agradable para el humano y es estética. Además, no es muy exigente a nivel de cultivo y tiene un efecto muy relajante. Es útil tanto en su versión plantada como en aceite esencial. La menta : olor agradable para los humanos, desagradables para los mosquitos... la menta lo tiene todo. En un difusor, además de repeler mosquitos y arañas, también aportar un toque de frescor por sus características naturales.

: olor agradable para los humanos, desagradables para los mosquitos... la menta lo tiene todo. En un difusor, además de repeler mosquitos y arañas, también aportar un toque de frescor por sus características naturales. la caléndula: a demás de ser útil a la hora de repeler insectos, permite curar quemaduras no muy graves, roces, reducir la inflamación y favorece la regeneración de la piel. Igualmente, se utiliza en infusiones en tanto que tiene propiedades antiinflamatorias.

Otros remedios

A la hora de repeler los mosquitos, no solo resultan útiles hierbas y esencias de uso externo. Algunos alimentos también ayudan. Es el caso del ajo y de la cebolla, que liberan alicina a través de los poros, lo que resulta muy desagradable para los mosquitos que pretenden picarnos.

De igual manera, los chiles, por el picante y la capsaicina que contienen, son irritantes para muchos insectos. El vinagre de manzana es también útil, ya que altera el sudor y aleja al desagradable insecto. Una cucharada al día será suficiente.

Otros remedios, como el textil repelente, resultan menos esperados pero también muy eficaces. Happyfriday, la marca 100% española de textil para el hogar, vuelve a sorprender con MosQuitTM, un juego de sábanas antimosquitos, compuesto por funda de almohada y sábana encimera.

El ingrediente activo de Si Repel Mosquito® no irrita la piel, no es tóxico y su olor es neutro. Se trata de una sustancia fabricada por la empresa alemana Merck que lleva más de 30 años en el mercado. Cumple con todas las normativas y está además recomendada por la OMS. También es respetuosa con el medioambiente, ya que no contiene ningún ingrediente tóxico.

Sigue los temas que te interesan