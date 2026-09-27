Ritmo, táctica, naves y tinta: Nintendo Switch 2 ha pegado el acelerón definitivo este verano y lo mejor está por llegar

No hay un único gran nombre sosteniendo el catálogo de Nintendo Switch 2: hay varios, y cada uno tira de un público distinto.

Prueba de ello ha sido este verano, el segundo que vive el sistema de la gran N. De la velocidad de un Arwing a la precisión de un combate por turnos, pasando por el ritmo, la tinta y la ciencia ficción cooperativa, la consola ha pasado por prácticamente todos los géneros posibles sin perder el paso.

Incluso se ha aventurado a actualizar juegos como Fitness Boxing 3 - Your Personal Trainer con la Nintendo Switch 2 Edition.

El resultado es un catálogo que ya no vive de promesas, sino de juegos reales sobre la mesa.

Y con el otoño dejando caer sus primeras hojas, la consola no tiene ninguna intención de bajar el ritmo: en el horizonte próximo están, entre otros, Nintendo Switch Sports Resort, Pikmin 4 y un nombre que destaca por encima de todos los demás, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Star Fox: zorro viejo, trucos nuevos

El remake del clásico de rail-shooter de Nintendo 64 no es un simple lavado de cara: Velan Studios reconstruyó el juego desde cero con su motor VIPER, conservando el diseño de niveles original pero rehaciendo gráficos, iluminación y físicas para que se vea y se sienta como un título de 2026.

Las cinemáticas llegan completamente dobladas, con escenas nuevas que profundizan en la relación entre Fox, Falco, Slippy y Peppy, y un prólogo protagonizado por James McCloud que hacen más agradecida la experiencia.

El modo ratón para los controles de disparo es otro añadido interesante. La campaña sigue siendo breve, una o dos horas, pero el modo batalla gana enteros gracias a GameShare: con una sola copia, hasta cuatro personas pueden sumarse en local sin que cada una tenga que comprar el juego.

A diferencia de lo que se reza el dicho, Zorro viejo sí aprende trucos nuevos.

Rhythm Paradise Groove: el ritmo como forma de vida

Después de diez años sin una entrega principal , la serie más disparatada de Nintendo vuelve con más de 80 minijuegos nuevos, todos con música curada por Tsunku, y la premisa de siempre: sincronizar cada acción con el compás, muchas veces con un solo botón. El título está disponible para la primera Nintendo Switch.

No es casualidad que Nintendo eligiera presentar el juego en España de la mano de un bailaor de flamenco. En la puesta de largo, José Maya, que ha compartido escenario con nombres como Beyoncé o Marc Anthony, dio una clase improvisada de compás a 4 tiempos y dejó una idea que resume bastante bien de qué va todo esto: "Estamos interconectados con el ritmo de la vida".

Desde el crecimiento de una planta hasta el movimiento de los astros, todo sigue un pulso, y esa es precisamente la apuesta del juego: convertir ese instinto tan humano y tan universal en un videojuego, sin necesidad de mirar apenas la pantalla, guiándose por el oído más que por la vista. Tiene sentido, además, que sea justo esta saga la que lo haga: pocas franquicias han basado su diseño en algo tan primario y compartido por todas las culturas como es llevar el ritmo.

El sistema de calificación tradicional, de "mejorable" a "excelente", se mantiene intacto, pero el gran añadido es Beatspell, un modo con estructura de rol en el que se avanza por escenarios explorando y lanzando hechizos al ritmo de la música para derrotar enemigos. Es la primera vez que la saga se atreve con una estructura de este tipo, y le da a Rhythm Paradise una vuelta de tuerca que puede terminar de sacarla del terreno del "juego de culto".

Splatoon Raiders: la tinta se pasa al cooperativo

Splatoon es la saga de disparos de Nintendo conocida sobre todo por sus batallas de tinta competitivas por equipos, el famoso Turf War.

Raiders es su primer spin-off y rompe con esa fórmula: aquí no hay PvP, sino una aventura pensada principalmente para un jugador (aunque jugable en cooperativo con hasta otras tres personas) en la que, como "Mecanista", se exploran las Islas Espiralita y se combate contra oleadas de Salmonids para conseguir tesoros, materiales y mejoras de equipo.

El resultado es más cercano a un ARPG en tercera persona con progresión de personaje y saqueo que a un Splatoon tradicional, aunque conserva la mecánica de sumergirse en la propia tinta para moverse rápido y recargar munición.

Las misiones son cortas y pensadas para partidas rápidas —ideales para el modo portátil—, con un modo Picante que duplica el reto para quien busque más profundidad.

Orbitals: alma de anime noventero

Desarrollado por el estudio japonés Shapefarm y publicado por Kepler Interactive, Orbitals está construido desde el diseño para el cooperativo: no es jugable en solitario, sino que exige a dos personas combinar herramientas y habilidades para avanzar, algo poco habitual incluso dentro del género.

El director del juego, Jakob Lundgren, viene de Hazelight Studios, el estudio detrás de It Takes Two, y esa experiencia se nota en cómo está pensada la colaboración entre Maki y Omura, los dos protagonistas que deben salvar su estación espacial de una tormenta cósmica. La estética, inspirada en el anime de los 80, se acompaña de cinemáticas animadas a mano por Studio Massket, pantalla dividida local y GameShare para jugar con una sola copia.

La táctica de Fire Emblem: Fortune's Weave

El nuevo táctico exclusivo se construye sobre la estructura de Three Houses pero con una escala mayor: cuatro héroes —Cai, Dietrich, Theodora y Leda— cuyas historias se entrelazan a través del tiempo, cada uno con su propia ruta, motivaciones y clases, y con la posibilidad de avanzar en varias campañas en paralelo.

La gran novedad mecánica es Fortuna's Blessing, un sistema que permite rebobinar el combate hasta un punto anterior de la batalla, no solo deshacer el último movimiento, lo que cambia bastante cómo se afronta el riesgo en el campo de batalla.

A eso se suman los Blaze Arts, habilidades poderosas exclusivas de cada héroe que consumen vida en lugar de durabilidad de arma.

Con más de 200 horas de contenido repartidas entre las cuatro rutas, es de lejos la apuesta más ambiciosa del catálogo exclusivo hasta la fecha.

Xenoblade Chronicles: la trilogía remasterizada

La saga ha tenido un verano cargado. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition llegó con mejoras visuales y 60fps estables, y le siguió Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, que suma gráficos en 4K a 60fps, una nueva Rare Blade y Blades jugables en combate. La trilogía se completará el 3 de diciembre con Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition, dejando toda la saga disponible en la nueva consola por primera vez.

Pocas sagas de rol japonés han construido un universo tan ambicioso como Xenoblade Chronicles. Desde que Monolith Soft, con Tetsuya Takahashi a la cabeza, presentó el primer juego en 2010, la serie se ha ganado un hueco propio dentro del catálogo de Nintendo gracias a mundos descomunales para explorar, sistemas de combate en tiempo real con muchísima profundidad y unas tramas que no tienen miedo a tocar temas grandes: la existencia, el destino, qué significa ser humano.

Cada entrega ha ido más lejos que la anterior, hasta convertirse en una de las señas de identidad más reconocibles de la compañía dentro del género.

Que Nintendo haya decidido traer la trilogía completa a Switch 2, y no solo la última entrega, dice mucho de lo que representa esta saga para la marca. Más que una simple operación de relleno de catálogo, es la oportunidad de que una nueva generación de jugadores descubra, de la mano de la nueva consola, tres de los RPG más queridos y mejor construidos de los últimos quince años, todos con el salto técnico que necesitaban desde hace tiempo.

Bienvenida a los invitados

Y uno de los grandes aciertos de switch 2 es que no todo son exclusivos. Grandes multiplataforma también han aterrizado en el sistema, siendo un buen ejemplo de ello el EA Sports FC 27.

Empezando por lo más reciente, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition llega como la versión más completa del RPG de Square Enix, remasterizada para aprovechar los 4K y los 60fps sin tocar lo que la hizo grande: su mundo abierto por zonas, su combate por turnos clásico y una historia de más de 60 horas.

El título ya había recibido su propia edición definitiva en la Switch original, así que no es la primera vez que el juego da el salto a una consola de Nintendo.

Pero el cambio generacional le sienta especialmente bien: un RPG de este tamaño, con ciudades enormes, decenas de zonas por explorar y un ritmo pensado para partidas largas, se beneficia como pocos de la mejora de resolución y estabilidad que ofrece Switch 2, sobre todo en modo portátil, donde el juego luce con un nivel de detalle que la Switch original no podía sostener.

Más allá de lo técnico, Dragon Quest XI sigue siendo uno de los mejores puntos de entrada a la saga para quien nunca la haya probado.

Su fórmula, heredera directa del diseño clásico de Akira Toriyama y Yuji Horii, combina un sistema de combate por turnos accesible pero con más profundidad de la que aparenta, un elenco de personajes carismáticos y una banda sonora orquestada que acompaña cada tramo de la aventura.

Es, en muchos sentidos, el Dragon Quest que mejor resume cuatro décadas de saga en un solo juego.

Paralelamente, Captain Tsubasa 2: World Fighters también ha aterrizado en la consola, y lo ha hecho por todo lo alto.

Es la primera entrega nueva de la saga en más de seis años, y llega como la más ambiciosa hasta la fecha: 22 selecciones nacionales, más de 110 personajes jugables y más de 150 movimientos especiales animados con ese estilo tan exagerado y reconocible que ha hecho de Los Súper Campeones un clásico del deporte ficticio.

El juego permite crear un personaje propio y acompañar a Tsubasa Ozora en su camino hacia el Campeonato Mundial Juvenil, enfrentándose a selecciones históricas como Brasil, Argentina o Alemania por el camino.

La gran novedad jugable está en los duelos uno contra uno entre portero y rematador, un sistema táctico pensado para que cada gran ocasión se sienta como el clímax de un capítulo de anime, con animaciones cuidadas al detalle para cada técnica especial. Para una saga que nunca ha pretendido ser una simulación de fútbol al uso, sino una celebración del espectáculo y la exageración que hicieron mítica a la serie original, es exactamente el tipo de propuesta que necesitaba para volver por la puerta grande.

Además, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion trajo a Zack Fair con mejoras visuales y de rendimiento, combinando acción en tiempo real con estructura de RPG tradicional y esa carga emocional que lo hace parada obligatoria para cualquier fan de Final Fantasy VII.

Por si fuera poco, Elden Ring desembarcó en Switch 2 con todo su mundo abierto, sus jefes memorables y la dificultad marca de la casa FromSoftware, incluyendo las mejoras de Shadow of the Erdtree y aprovechando el hardware para sostener una experiencia fluida en un juego que ya era exigente en otras plataformas.

Y Final Fantasy XIV cerró la oferta. El MMORPG de Square Enix llega completo hasta la expansión Endwalker, permitiendo a los jugadores de Switch 2 sumarse a los servidores globales con su combate en tiempo real, su comunidad activa y un modelo de suscripción que lo distingue del resto del catálogo.

Crecimiento y futuro

Y aquí no acaba la cosa. En las próximas semanas Nintendo Switch Sports Resort volará a la Isla Wuhu. Allí recuperará la fórmula de Wii Sports Resort en exclusiva para Switch 2, con 12 deportes muy diferentes entre sí: unos bolos que no fallan nunca, una guerra de pulgares perfecta para picarse entre amigos, un tiro con arco con más profundidad de la esperada gracias al viento y a los objetivos ocultos.

Con más de 18 millones de copias vendidas de Nintendo Switch Sports, es de los lanzamientos con más papeletas para triunfar.

Y luego está The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Su sola mención basta para generar expectación. El juego que para muchos sigue siendo el mejor de la historia vuelve el 5 de noviembre.

El original, lanzado en 1998, sigue definiendo la actualidad del medio que redefinió y Nintendo ha prometido actualizarlo para corregir lo poco que ha envejecido mal de él.

Al hablar de esta obra, es fácil caer en explicar cómo reinventó las tres dimensiones con su sistema de apuntado o botones contextuales. Porque en eso fue fundamental. Pero cabe decir que quien lo recuerda, no lo hace solo por su ingenio, sino por su magia. Por lo memorable de sus personajes, sus escenarios, sus elementos icónicos y la sensación de ser una aventura que perdura para siempre en la memoria de quien lo juegue.

Nintendo puede renovar algunos de sus aspectos. Podrá volver a hacerlo dentro de otros 30 años, adaptando elementos técnicos. Pero hay otros que nunca pasarán de moda. Son, casi haciendo honor a la ocarina del tiempo que da nombre al juego, atemporales.

Su llegada a Switch 2 abriría la puerta a que una nueva generación viva uno de los hitos fundamentales de los videojuegos.

También se espera la llegada de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Academia Dandori. Una actualización que exprime las capacidades de la nueva consola e incluye el juego base junto a la expansión Academia Dandori, con misiones, personajes y desafíos adicionales centrados en perfeccionar el Dandori: la planificación eficiente de tareas con los Pikmin. Una oportunidad perfecta tanto para quien se lo perdió como para quien quiera la versión definitiva.