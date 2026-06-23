Dragon Ball Xenoverse 3 se estrena en acción: combates cinematográficos, cooperación y un caótico futuro entre eras

¿Qué ocurre cuando Trunks del futuro, el Vegeta de la saga Saiyan y Gamma 1 coinciden en la misma ciudad? Dragon Ball Xenoverse 3 todavía guarda muchas incógnitas, pero la primera demostración jugable a la que ha asistido EL ESPAÑOL deja una impresión bastante clara: la mezcla de épocas es mucho más que una excusa para revisitar momentos conocidos de la serie.

La esperada nueva entrega de la saga ha permitido ver por primera vez en acción algunos de los pilares del proyecto. El juego se ambienta en el Año 1000, un futuro del que se conoce poco en la cronología de Dragon Ball, y plantea como eje central la conexión, según revelaron durante el evento.

A partir de esa base, lo visto en la presentación de Bandai Namco del juego, que tiene a Dimps como desarrolladora, permitió entender la dirección que quiere tomar la saga. Y, visto lo visto, si la versión final mantiene el equilibrio entre lo continuista y lo nuevo, Xenoverse 3 puede encajar justo donde debía.

Tras elegir un personaje humano personalizable, el jugador aparece en una habitación bastante desordenada, que parece ser parte de la base donde se reponen fuerzas entre misión y misión.

Al salir de esa estancia, el personaje puede moverse por un edificio en el que se reúnen personajes de distintas eras y sagas de toda la serie, lo que sugiere que la historia hará que el jugador vaya interactuando con ellos.

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La que se señaló como una constante fija, casi como un evento canónico, fue Bulma, que es la misma que la de Dragon Ball, no una pariente o heredera.

Y la cosa no acaba allí porque los alrededores de la ciudad, una versión todavía más moderna de West City, también son explorables. Los NPC que rondaban por la zona, si se sigue la línea de los Xenoverse anteriores, serán los que permitan acceder a mejoras para el personaje, nuevos objetos y distintas funciones.

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Desde esa base de operaciones se accede a una misión que llevó al jugador a un escenario congelado junto a otros tres compañeros con roles diferenciados, donde derrotaron a varios enemigos trabajando en equipo.

El combate cuenta con una animaciones muy cinematográficas, apostando por la espectacularidad: hay golpes ligeros, fuertes, super y definitivos, además de combos, rupturas de guardia y la movilidad aérea clásica de Dragon Ball, con el vuelo por el escenario como parte natural de la acción.

La fuerza de Broly

El cierre de la misión llegaba con Broly como jefe final, mucho más poderoso que el resto de enemigos. Contra él era importante aprovechar el terreno, como trozos enormes de hielo tras los que colocarse para evitar que sus ráfagas de ki golpeen.

En ese combate se vio otra de las habilidades especiales del personaje protagonista: la de transformarse en Trunks temporalmente. Esto evidencia que Xenoverse 3 permitirá ponerse en la piel de los personajes más emblemáticos de Dragon Ball, y no solo del que se cree al inicio de la partida.

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Combinando los ataques con los de los compañeros se logra derrotar al duro Saiyan, incluso tras entrar en cólera, una cualidad muy característica de este mítico personaje. Y al terminar la misión se consiguen como recompensa experiencia, zenis e ítems.

Como punto aparte, la demostración también permitió ver, en otro personaje, la habilidad de despertar, que transformaba a un personaje distinto en Super Saiyan.

Las expectativas

La saga arrancó en 2015 y, desde entonces, se ha convertido en una de las series más sólidas y popular de la franquicia, especialmente con Xenoverse 2, que con el tiempo ha acumulado un número enorme de contenido, DLC y mejoras.

Los títulos bajo el sobrenombre de Xenoverse han vendido muchísimo en todas sus versiones, y han mantenido una base de jugadores muy activa gracias a su combinación de acción, RPG, personalización de avatar y la posibilidad de viajar entre los momentos clave de la cronología de Dragon Ball.

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Durante años, la comunidad ha especulado con una posible tercera entrega, pero nada se confirmó oficialmente hasta la Dragon Ball: Games Battle Hour 2026, cuando Bandai Namco presentó Dragon Ball Xenoverse 3 como la secuela real de la saga.

Y con un aliciente diferencial: el juego cuenta con la implicación de Akira Toriyama. De hecho, diseñó personalmente al personaje Brett, que tendrá un papel importante, lo que supone uno de sus últimos trabajos antes de su muerte en 2024.