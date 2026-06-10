Las imágenes de la Costa Amalfitana suelen evocar pueblos colgados sobre el mar, callejuelas estrechas y rincones donde el paisaje parece sacado de una postal. Sin embargo, sin salir de España existe un lugar que comparte parte de ese encanto, aunque con una personalidad completamente marcada por el Cantábrico, la tradición marinera y algunos de los paisajes más espectaculares del norte peninsular.

Se trata de Mundaka, una pequeña localidad vizcaína situada en plena Reserva de la Biosfera de Urdabai. Declarado Conjunto Histórico, este antiguo pueblo marinero conserva calles empedradas, casas tradicionales, un puerto lleno de color y un entorno natural privilegiado donde los acantilados, el mar y la ría forman uno de los paisajes más bellos.

El corazón de Mundaka sigue siendo su puerto. Durante siglos fue uno de los principales refugios pesqueros de esta parte del Cantábrico y todavía conserva gran parte de la esencia que lo hizo prosperar.

Puerto de Mundaka.

Pasear por esta zona permite contemplar pequeñas embarcaciones, fachadas de colores vivos y terrazas donde disfrutar del ambiente marinero. Entre los edificios más destacados se encuentran el antiguo hospital de peregrinos, hoy convertido en biblioteca y el histórico Casino, dos construcciones que recuerdan la importancia que tuvo la localidad a lo largo de los siglos.

Desde los diques que protegen el puerto se obtiene además una de las imágenes más fotografiadas del municipio, con las casas reflejadas en el agua y el perfil del casco histórico asomando junto a la ría.

Un casco antiguo lleno de encanto

Una de las mejores formas de descubrir Mundaka es perderse por las calles de su casco antiguo. Sus estrechas callejuelas conservan el trazado tradicional y permiten descubrir rincones llenos de historia.

Entre los lugares más interesantes destaca la Cruz del Calvario, una pieza renacentista situada en una pequeña plaza donde también se encuentra la Casa Simitur, conocida por las pinturas que decoran su fachada.

Vista del Puerto de Mundaka.

Muy cerca aparece la plaza Lehendakari Agirre, presidida por el ayuntamiento y rodeada de edificios que conservan el carácter histórico de la localidad.

Antes de llegar al puerto merece también la pena detenerse frente a la iglesia de Santa María, construida en el siglo XVI y considerada uno de los principales monumentos religiosos del municipio.

La ermita con las mejores vistas

Si existe un lugar imprescindible en Mundaka, ese es la ermita de Santa Katalina. Situada sobre una pequeña península en la entrada de la ría, ofrece algunas de las panorámicas más impresionantes de toda la costa vasca.

Desde este punto se contemplan los acantilados, el mar abierto, la isla de Izaro y el peñón de Ogoño, además de los constantes cambios de color que ofrece el Cantábrico.

Ermita de Santa Catalina.

Junto a la ermita todavía se conservan restos de antiguas fortificaciones que recuerdan la importancia estratégica que tuvo este enclave durante siglos.

Otro excelente balcón natural es el Mirador de la Atalaya, desde donde se obtienen magníficas vistas de la ría, el puerto y buena parte del litoral.

El paraíso de los surfistas

Aunque su patrimonio histórico resulta muy atractivo, Mundaka es conocida internacionalmente por otro motivo. Frente a su costa se forma una ola considerada por muchos especialistas como la mejor izquierda de Europa y una de las más espectaculares del mundo.

Su característica forma tubular permite recorridos largos y técnicos que atraen cada año a surfistas procedentes de numerosos países. En condiciones favorables puede alcanzar varios metros de altura y convertirse en todo un espectáculo incluso para quienes simplemente la observan desde tierra.

Muy cerca se encuentra también la playa de Laidatxu, perfecta para disfrutar del mar o relajarse contemplando el paisaje.

Qué ver cerca de Mundaka

La ubicación de la localidad permite completar fácilmente la visita con algunos de los lugares más famosos de la costa vasca.

La playa de Laida, situada frente a la ría, ofrece uno de los arenales más extensos y bonitos de la zona. A pocos minutos aparece también Bermeo, otro histórico puerto pesquero lleno de encanto.

Y para quienes buscan paisajes inolvidables, San Juan de Gaztelugatxe se encuentra a escasa distancia. Sus espectaculares acantilados, el puente de piedra y la ermita situada sobre el islote forman una de las imágenes más reconocibles de todo el País Vasco.

Gastronomía con sabor a mar

La experiencia no estaría completa sin sentarse a la mesa. Como ocurre en muchas localidades costeras de Vizcaya, la cocina gira en torno al pescado fresco y al marisco.

Los bares y restaurantes del casco histórico permiten degustar pintxos, pescados del Cantábrico y recetas tradicionales elaboradas con productos de proximidad. Una propuesta gastronómica que encaja a la perfección con el carácter marinero de una villa donde el mar sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana.