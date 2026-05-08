Hay lugares que parecen irreales desde el primer momento. Espacios donde el color del agua no encaja con la idea que tenemos de España y donde la arena, fina y blanca, recuerda más al Caribe que al Mediterráneo.

No hace falta cruzar el océano ni coger un vuelo de larga distancia. Existe un rincón en nuestro país que rompe todos los esquemas y que, además, ha logrado algo que muy pocas playas pueden decir.

Porque no se trata solo de belleza. Se trata de reconocimiento internacional. De aparecer en listados donde compiten algunos de los destinos más espectaculares del planeta.

En un país con miles de kilómetros de costa, hay una playa que ha conseguido destacar por encima del resto. Un lugar que, una vez lo ves, entiendes por qué está considerado uno de los más impresionantes del mundo.

Un paraíso que ha conquistado al mundo

Este enclave se encuentra en Formentera, una isla que lleva años siendo sinónimo de aguas cristalinas y paisajes de postal.

En concreto, hablamos de Playa de Ses Illetes, una de las playas más icónicas de todo el Mediterráneo.

Playa de Ses Illetes. E.E.

Su nombre aparece con frecuencia en rankings internacionales que seleccionan las mejores playas del mundo. Un reconocimiento que no es casual.

Desde el primer paso, el paisaje deja sin palabras. El mar presenta un tono turquesa casi imposible, con transparencias que permiten ver el fondo incluso a varios metros de profundidad.

La arena, fina y clara, contrasta con el azul del agua y crea una imagen que recuerda inevitablemente a destinos del Caribe.

Pero hay algo más que la hace especial. No es solo su aspecto, sino también su ubicación.

Ses Illetes se encuentra dentro del Parque Natural de Ses Salines, un espacio protegido que ha permitido conservar el entorno prácticamente intacto.

Ese equilibrio entre naturaleza y acceso limitado es lo que ha evitado que pierda su esencia con el paso de los años.

Aquí no hay grandes construcciones ni urbanizaciones invasivas. Todo está pensado para mantener el paisaje tal y como siempre ha sido.

Aguas turquesas y un paisaje único en España

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta playa es su forma. Se trata de una lengua de arena estrecha que se adentra en el mar.

Esto provoca un efecto muy poco habitual: puedes tener agua a ambos lados mientras caminas.

A un lado, el Mediterráneo abierto. Al otro, zonas más tranquilas con aguas aún más transparentes.

Esta configuración crea una sensación única, como si el mar rodeara completamente al visitante.

Además, la poca profundidad del agua en muchos tramos hace que el color sea todavía más intenso.

El resultado es un paisaje que cambia según la luz del día. Desde tonos azul claro por la mañana hasta turquesas profundos al atardecer.

Pero no todo es estética. La experiencia también tiene mucho que ver con el ambiente.

A pesar de su fama, Ses Illetes mantiene una sensación de calma difícil de encontrar en otras playas populares.

Esto se debe, en gran parte, a las restricciones de acceso. Durante la temporada alta, el número de visitantes está controlado para proteger el entorno.

Esa limitación convierte la visita en algo más exclusivo, pero también más agradable.

Caminar por la orilla, sin ruido ni masificaciones extremas, es una de las razones por las que muchos repiten.

Cómo llegar y cuándo visitarla

Llegar hasta este rincón no es complicado, pero sí requiere cierta planificación.

El primer paso es alcanzar la isla de Formentera, normalmente en ferry desde Ibiza.

Formentera. E.E.

Una vez allí, se puede acceder a Ses Illetes en bicicleta, coche o incluso caminando si se busca una experiencia más pausada.

La entrada al parque natural es de pago en temporada alta, una medida destinada a preservar el entorno.

También es importante tener en cuenta que el aparcamiento es limitado, por lo que muchos optan por moverse en bicicleta.

Esto no solo facilita el acceso, sino que permite disfrutar del paisaje de una forma mucho más completa.

En cuanto a la mejor época para visitarla, los meses de primavera y principios de verano suelen ser los más recomendables.

El clima es agradable, el agua ya tiene buena temperatura y la afluencia de turistas es menor que en pleno agosto.

Aun así, incluso en temporada alta, la experiencia sigue siendo diferente a la de otras playas más saturadas.

Mucho más que una playa bonita

Ses Illetes no es solo un lugar para tumbarse al sol. Es un destino que invita a explorar.

En sus alrededores se pueden encontrar otras calas y rincones menos conocidos, igual de espectaculares.

También es un punto ideal para practicar deportes acuáticos o simplemente para pasear sin rumbo.

La cercanía con otros puntos de interés de la isla permite completar la escapada con rutas, gastronomía y pequeños pueblos con encanto.

Formentera, en ese sentido, mantiene una identidad propia. Más tranquila, más natural y menos explotada que otros destinos del Mediterráneo.

Esa combinación es la que convierte a Ses Illetes en algo más que una playa bonita.

Es un lugar que resume lo mejor del litoral español: naturaleza, paisaje y una forma de viajar sin prisas.

Porque a veces no hace falta irse muy lejos para encontrar un paraíso.

Y en este caso, está mucho más cerca de lo que parece.