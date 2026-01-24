Estados Unidos La policía migratoria de Trump mata a tiros a un hombre en Minneápolis, en imágenes E. I. Publicada 24 enero 2026 22:01h ET Actualizada 24 enero 2026 22:06h ET 1 de 8 Un policía trata de inmovilizar a Alex Pretti para detenerlo, en Minneápolis. Reuters 2 de 8 Un agente federal dispara a Alex Pretti mientras yace en el suelo, en Minneápolis. Reuters 3 de 8 Agentes arrodillados junto al cuerpo de Alex Pretti, en Minneápolis. Reuters 4 de 8 Un grupo de personas se reúne alrededor de un altar improvisado en el lugar donde fue asesinado Alex Pretti, en Minneápolis. Reuters 5 de 8 Un hombre llora junto al altar improvisado en memoria de Alex Pretti, en Minneápolis. Reuters 6 de 8 Agentes federales dispersan a la gente, cerca del lugar donde fue asesinado Alex Pretti en Minneápolis. Reuters 7 de 8 Un oficial de la Oficina de Prisiones rocía con gas pimienta a los manifestantes, en Minneápolis. Reuters 8 de 8 Agentes federales lanzan gases lacrimógenos, en Minneápolis. Reuters Estados Unidos Inmigración Minneápolis