E. I.
Publicada
Actualizada
  • 1 de 8

    Un policía trata de inmovilizar a Alex Pretti para detenerlo, en Minneápolis.

    Reuters
  • 2 de 8

    Un agente federal dispara a Alex Pretti mientras yace en el suelo, en Minneápolis.

    Reuters
  • 3 de 8

    Agentes arrodillados junto al cuerpo de Alex Pretti, en Minneápolis.

    Reuters
  • 4 de 8

    Un grupo de personas se reúne alrededor de un altar improvisado en el lugar donde fue asesinado Alex Pretti, en Minneápolis.

    Reuters
  • 5 de 8

    Un hombre llora junto al altar improvisado en memoria de Alex Pretti, en Minneápolis.

    Reuters
  • 6 de 8

    Agentes federales dispersan a la gente, cerca del lugar donde fue asesinado Alex Pretti en Minneápolis.

    Reuters
  • 7 de 8

    Un oficial de la Oficina de Prisiones rocía con gas pimienta a los manifestantes, en Minneápolis.

    Reuters
  • 8 de 8

    Agentes federales lanzan gases lacrimógenos, en Minneápolis.

    Reuters