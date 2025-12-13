Al menos dos muertos y ocho heridos críticos en un tiroteo en la Universidad de Brown

Un coche de policía pasa junto a una cinta policial tendida en la calle tras un tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence. Reuters

Al menos dos personas han muerto y ocho están heridas en situación crítica tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown, según ha informado Brett Smiley, el alcalde de Providence (estado de Rhode Island), la ciudad donde se encuentra la institución académica.

Hasta el momento el autor de los disparos no ha sido capturado y los agentes de policía continúan la búsqueda, ha informado el regidor.

El sospechoso es un varón que, en el momento del tiroteo, vestía de negro, según ha apuntado el jefe de la Policía local.

La Universidad de Brown emitió a las 16.22 horas su primera alerta a los estudiantes por un tirador activo, sin reportar más detalles. Poco después indicó que había un detenido, pero corrigió esta información minutos después: "Continúen resguardándose. [...] La policía no tiene ningún sospechoso bajo custodia y sigue la búsqueda".

El incidente ha ocurrido en el edificio Barus y Holley, donde se encuentra la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. El edificio cuenta con 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 salas de conferencias. El suceso se ha producido en plena semana de exámenes finales antes del final del semestre.

El presidente de EEUU, Donald Trump, informó de que agentes del FBI habían sido desplazados a la zona para apoyar a las agencias locales.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, dijo estar monitoreando la situación y pidió rezar por las víctimas.

Según un análisis de la cadena CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas.